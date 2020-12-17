İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Son Dakika
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...

Mahkum ailelerine devletin verdiği destekler nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? Aranan koşullar nelerdir?

Eşi cezaevine giren birisinin devlet tarafından alabileceği destekler merak edilmektedir. Eşi cezaevinde bulunan birisinin alabileceği destekler için başvuru şartları nelerdir? Cezaevinde bulunanların çocuklarına devlet ne kadar destek vermektedir? Bu desteklerden yararlanabilmek için aranan şartlar merak konusu oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:08
Mahkum ailelerine devletin verdiği destekler nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? Aranan koşullar nelerdir?
Takip Et:

Mahkûm Ailelerine Maaş Verilir mi?

Gözaltına alınanların aileleri ücretlerini doğrudan almamakla birlikte, gözaltına alınmaları nedeniyle kişinin ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle büyük oranda ekonomik sıkıntı yaşayanların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için çeşitli sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla nakledilmektedir. Yaklaşık 1 milyon mahkumla aileleri ekonomik zorluklar yaşayabilir. Onları ekonomik zorluklardan korumak için başlıca yardım biçimi, Sosyal Yardım Vakfı tarafından sağlanan sosyal yardımdır. Vakıf sayesinde eşleri cezaevinde olduğu için maddi sıkıntı yaşayan eşlerin ekonomik sorunları çözülüyor. Bu bağlamda, Sosyal Yardım Vakfı tarafından bir veya iki aylık destek sağlanmaktadır. Eş ve çocuklara yardım sağlanır. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkumların yakınlarına aylık olarak yardım sağlamaktadır.

Mahkûm Ailelerine Yardım Yapan Kurumlar Neler?

Mahkumlara yardım eden kuruluşların arasından Sosyal Yardım Vakfı, hepsinden önce öne çıkıyor. Kocası cezaevinde olan kadınlara sağlanan yardımlar aylık veya iki ayda bir ödenir. Yardımın sağlanması belirli koşulların karşılanmasını gerektirir. Bu nedenle yardım başvurusunda bulunacak eşin, eşinin hapis cezasından kaynaklanan ekonomik kayıplarını vakfa kanıtlaması gerekir. Bu destek özellikle cezaevinde bulunan eşin cezaevinde olduğu ve eşinin iş bulamadığı için çalışıp çalışamaması durumunda sağlanmaktadır. İhtiyaç belgesi ile vakfa yapılan başvurular mütevelli heyetince incelenir ve sonunda belirlenen süreler dahilinde destek sağlanır. Sadece eşi için değil, hükümlünün çocuğu da varsa, verilecek ödeneğin miktarı da çocuklar bazında belirlenir.

Destek sağlayan bir diğer kurum ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bakanlık tarafından sağlanan sosyal yardım, eş ve çocuklara en az 700 TL, en fazla 1.200 TL olarak sağlanmaktadır. Bu yardım geçici, aylık değil. Geçici yardımın bir parçası olarak yılda 2 defaya kadar yardım sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından sunulan yardım, eşi cezaevinde bulunan her aileye sağlanmaktadır. Ancak bu noktada ailenin ekonomik durumu da dikkate alınmakta ve hane halkı geliri belli bir miktarı geçmemelidir.

Çocuk ve Aşı Parası Yardımları Neler?

Mahkumların çocukları için eğitim ve aşı yardımı da sağlanmaktadır. Mahpusun çocukları okula giderse, eğitim yardımı düzenli olarak sağlanır. Bu konuda sağlanan destek miktarı şu şekildedir:

  • Erkek ilkokul öğrencilerinin aylık 45 Türk Lirası,
  •  İlkokulda bir kız öğrencinin aylık 50 Türk Lirası,
  • Orta öğretimdeki erkek öğrenciler ayda 55 Türk Lirası,
  • Orta öğretim gören kız öğrenciler için aylık ödeme 75 Türk Lirası'dır.

Çocuk yardımı alabilmek için mali durumun da kötü olduğu tespit edilmelidir.

Ayrıca mahkumların çocukları aşı için para alıyor. Aşı Yardımı, çocukların sağlıkları için yaptırmaları gereken aşıların masraflarını karşılar. Bu kapsamda 0-6 yaş arası çocuklara kız-erkek 45 TL, hamileler için aylık 45 TL, hastanelerde doğum yapan kadınlara 100 TL ödenmektedir. Bu ödemeler yalnızca bir kez yapılır ve ödeme yaparken mali durumunuzun kötü olduğunu kanıtlamanız lazım.

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 11:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MahkunDestekÇocukParası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?
Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Bursa'da sahte içki operasyonunda yarım ton sahte içki ele geçirildi
Bursa'da sahte içki operasyonunda yarım ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu

Popüler Haberler

Belediyede nasıl memur olurum? 2020 Belediye memur alım şartları nelerdir?
öğrenciler kredi çekebilir mi? Öğrenciler nasıl kredi çeker, öğrenciye kredi veren bankalar hangileri?
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2020
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2020 Engelli hakları
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2020
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020
2021 en iyi robot süpürge modelleri
Bugün kimin maçı var 17 Aralık 2020 Perşembe TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Gürcistan güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2020 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
CTE 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları
Çin'deki gerçek can kaybı 8.1 milyon kişi mi? Koronavirüs için Çin iddiası korkuttu!
Günlük Burç Yorumları 29 Eylül 2019 Pazar - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Hint leylağı olarak da bilinen Neem Ağacı nedir, cilde faydaları nelerdir?
Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak 2021
21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı? 21 Aralık'ta gökyüzünde neler olacak?
Star TV Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve oyuncuları
Diş teli devlette ne kadara takılır? 18 Yaş altı diş teli fiyatları 2020
Tc ile kredi notu sorgulama e devlet 2020
Yavuz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yavuz dizisi oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.