Mahkum ailelerine devletin verdiği destekler nelerdir? Kimler bu destekten yararlanabilir? Aranan koşullar nelerdir?

Mahkûm Ailelerine Maaş Verilir mi?

Gözaltına alınanların aileleri ücretlerini doğrudan almamakla birlikte, gözaltına alınmaları nedeniyle kişinin ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle büyük oranda ekonomik sıkıntı yaşayanların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için çeşitli sosyal yardım kuruluşları aracılığıyla nakledilmektedir. Yaklaşık 1 milyon mahkumla aileleri ekonomik zorluklar yaşayabilir. Onları ekonomik zorluklardan korumak için başlıca yardım biçimi, Sosyal Yardım Vakfı tarafından sağlanan sosyal yardımdır. Vakıf sayesinde eşleri cezaevinde olduğu için maddi sıkıntı yaşayan eşlerin ekonomik sorunları çözülüyor. Bu bağlamda, Sosyal Yardım Vakfı tarafından bir veya iki aylık destek sağlanmaktadır. Eş ve çocuklara yardım sağlanır. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkumların yakınlarına aylık olarak yardım sağlamaktadır.

Mahkûm Ailelerine Yardım Yapan Kurumlar Neler?

Mahkumlara yardım eden kuruluşların arasından Sosyal Yardım Vakfı, hepsinden önce öne çıkıyor. Kocası cezaevinde olan kadınlara sağlanan yardımlar aylık veya iki ayda bir ödenir. Yardımın sağlanması belirli koşulların karşılanmasını gerektirir. Bu nedenle yardım başvurusunda bulunacak eşin, eşinin hapis cezasından kaynaklanan ekonomik kayıplarını vakfa kanıtlaması gerekir. Bu destek özellikle cezaevinde bulunan eşin cezaevinde olduğu ve eşinin iş bulamadığı için çalışıp çalışamaması durumunda sağlanmaktadır. İhtiyaç belgesi ile vakfa yapılan başvurular mütevelli heyetince incelenir ve sonunda belirlenen süreler dahilinde destek sağlanır. Sadece eşi için değil, hükümlünün çocuğu da varsa, verilecek ödeneğin miktarı da çocuklar bazında belirlenir.

Destek sağlayan bir diğer kurum ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bakanlık tarafından sağlanan sosyal yardım, eş ve çocuklara en az 700 TL, en fazla 1.200 TL olarak sağlanmaktadır. Bu yardım geçici, aylık değil. Geçici yardımın bir parçası olarak yılda 2 defaya kadar yardım sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından sunulan yardım, eşi cezaevinde bulunan her aileye sağlanmaktadır. Ancak bu noktada ailenin ekonomik durumu da dikkate alınmakta ve hane halkı geliri belli bir miktarı geçmemelidir.

Çocuk ve Aşı Parası Yardımları Neler?

Erkek ilkokul öğrencilerinin aylık 45 Türk Lirası,

İlkokulda bir kız öğrencinin aylık 50 Türk Lirası,

Orta öğretimdeki erkek öğrenciler ayda 55 Türk Lirası,

Orta öğretim gören kız öğrenciler için aylık ödeme 75 Türk Lirası'dır.

Mahkumların çocukları için eğitim ve aşı yardımı da sağlanmaktadır. Mahpusun çocukları okula giderse, eğitim yardımı düzenli olarak sağlanır. Bu konuda sağlanan destek miktarı şu şekildedir:

Çocuk yardımı alabilmek için mali durumun da kötü olduğu tespit edilmelidir.

Ayrıca mahkumların çocukları aşı için para alıyor. Aşı Yardımı, çocukların sağlıkları için yaptırmaları gereken aşıların masraflarını karşılar. Bu kapsamda 0-6 yaş arası çocuklara kız-erkek 45 TL, hamileler için aylık 45 TL, hastanelerde doğum yapan kadınlara 100 TL ödenmektedir. Bu ödemeler yalnızca bir kez yapılır ve ödeme yaparken mali durumunuzun kötü olduğunu kanıtlamanız lazım.