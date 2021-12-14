İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...

Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?

İnsanlar bazı durumlar sonucu isim ve soy isim değişikliği talebinde bulunabilir. İnsanlar, mahkemeye gitmeden isim ve soy isim değişikliğinin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Mahkemeye gitmeden isim ve soy isim nasıl değiştirilmektedir? Bu haberimizde isim değişikliği hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Mahkemeye gitmeden isim ve soy isim değiştirme koşulları...

14 Aralık 2021 Salı 23:14
Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?
Takip Et:

Hepimiz hayatımızda en az bir kez ad ve soyadlarından memnun kalmadıkları ve kayıt işlemleri sırasında hatalı isimleri olanlarla ile karşılaşmışızdır. Hatta bu isim ve soyismi kayıt ederken hata ile karşılaşanlar olmaktadır.  İsim değişikliğinin nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İsim değişikliği nasıl yapılır?

İsim değişkliği

Geçmişte yanlış ve yanlış isim ve soyadları değiştirmek için mahkemeye gidip dava açmamız gerekirdi. Ancak bugün İçişleri Bakanlığı İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 2017 yılından itibaren başvuru yapılmış ve halen uygulanmaya devam etmektedir. Bu program sayesinde mahkemeye gerek kalmadan adınızı ve soyadınızı değiştirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu kişinin kişisel adını ve soyadını istediği zaman değiştiremeyeceğidir.

Mahkemeye gitmeden  kanuna göre soyadı değiştirilmeden soyadı kanununa aykırı bir yazım hatası olması gerekir veya genel ahlaka uymayan bir ad ve soyadı ile sadece bir kez başvurma şartı toplum tarafından alay konusu olanlar isim değişikliği yapabilir ve karar verme komitesi tarafından aranır.

İçişleri Bakanlığı'nın hizmeti başlangıçta 2019'da sona erecekti, ancak vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi nedeniyle 2022'de sona erdirilmesi ve iki yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Başvuru dilekçemizde başvuru nedenlerimizi açık ve anlaşılır bir dille açıklamalıyız. Toplanan başvurular değerlendirilirken diğer uygulamalardan farklı olarak en önemli kısım neden kısmıdır. Bu nedenle başvurumuzun gerekçelerini dilekçenin ilgili kısmına yazarken çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta, bu uygulamanın kullanım kapsamı, adını ve soyadını bir kerede değiştirmek isteyen herkes için uygun değildir.

İsim değişikliği için gereken şartlar

  • Bireyin isminin örf, ve  adetlere aykırı olması
  • İsmin potansiyel şakalarla alakalı olması
  • Birey hâlihazırda çevresi tarafından başka bir isimle biliniyorsa
  • Bireyin öz kardeşi ile aynı isme sahip olması durumlarında
  • Bireyin ismi eğer unisex olarak bilinen ve her iki cinsiyetteki bireylere de konulan bir isim olması durumlarında cinsiyet karışıklıklarına sebep oluyorsa
  • Aynı isme ve soyadına  sahip hakkında arama emri bulunan bir başka birey olması durumunda

Bu şartları sağlayan kişiler talepte bulunarak isim değişikliği gerçekleştirebilir. Bu şartları sağlıyorsanız Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.


Son Güncelleme: 14.12.2021 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Isim Ve Soy Isim Değiştirmeİsim Nasıl Değiştirilir?Nüfus Müdürlüğü Isim Değiştirme Nasıl Yapılır?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?
Yüz temizliği sırasında yapılan 7 hata nedir?
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçme şartları nelerdir? Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlere emekli olma müjdesi
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçme şartları nelerdir? Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenlere emekli olma müjdesi
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?
Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?
Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?
Netflix Schumacher Belgeselinin konusu nedir?
Pınar Deniz kimdir, nerede doğmuştur? Pınar Deniz evli mi? Pınar Deniz kaç yaşında?
Netflix En Korkunç Masal filminin konusu nedir ?
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu açıklandı
Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen kimdir? Aytuğ Ergen nerelidir?
Pelin Acar kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Acar evli mi? Pelin Acar kaç yaşında?
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ile ilgili merak edilenler
Veteriner sağlık teknisyeni maaşı ne kadar? Veteriner sağlık teknisyeni ne iş yapar?
Soğuk Mezeci ne kadar maaş kazanır? Soğuk Mezecinin görevleri nelerdir?
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Fibabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Fibabank kredi kartı başvuru şartları nelerdir?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Nuri Gökaşan kimdir, nerede doğmuştur? Nuri Gökaşan evli mi? Nuri Gökaşan kaç yaşında?
Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinin Adam Wilson'ı Kimdir?
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.