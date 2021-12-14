Mahkemeye gitmeden ad ve soyad nasıl değiştirilmektedir?

Hepimiz hayatımızda en az bir kez ad ve soyadlarından memnun kalmadıkları ve kayıt işlemleri sırasında hatalı isimleri olanlarla ile karşılaşmışızdır. Hatta bu isim ve soyismi kayıt ederken hata ile karşılaşanlar olmaktadır. İsim değişikliğinin nasıl yapıldığı merak edilmektedir. İsim değişikliği nasıl yapılır?

İsim değişkliği

Geçmişte yanlış ve yanlış isim ve soyadları değiştirmek için mahkemeye gidip dava açmamız gerekirdi. Ancak bugün İçişleri Bakanlığı İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 2017 yılından itibaren başvuru yapılmış ve halen uygulanmaya devam etmektedir. Bu program sayesinde mahkemeye gerek kalmadan adınızı ve soyadınızı değiştirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu kişinin kişisel adını ve soyadını istediği zaman değiştiremeyeceğidir.

Mahkemeye gitmeden kanuna göre soyadı değiştirilmeden soyadı kanununa aykırı bir yazım hatası olması gerekir veya genel ahlaka uymayan bir ad ve soyadı ile sadece bir kez başvurma şartı toplum tarafından alay konusu olanlar isim değişikliği yapabilir ve karar verme komitesi tarafından aranır.

İçişleri Bakanlığı'nın hizmeti başlangıçta 2019'da sona erecekti, ancak vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi nedeniyle 2022'de sona erdirilmesi ve iki yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Başvuru dilekçemizde başvuru nedenlerimizi açık ve anlaşılır bir dille açıklamalıyız. Toplanan başvurular değerlendirilirken diğer uygulamalardan farklı olarak en önemli kısım neden kısmıdır. Bu nedenle başvurumuzun gerekçelerini dilekçenin ilgili kısmına yazarken çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta, bu uygulamanın kullanım kapsamı, adını ve soyadını bir kerede değiştirmek isteyen herkes için uygun değildir.

İsim değişikliği için gereken şartlar

Bireyin isminin örf, ve adetlere aykırı olması

İsmin potansiyel şakalarla alakalı olması

Birey hâlihazırda çevresi tarafından başka bir isimle biliniyorsa

Bireyin öz kardeşi ile aynı isme sahip olması durumlarında

Bireyin ismi eğer unisex olarak bilinen ve her iki cinsiyetteki bireylere de konulan bir isim olması durumlarında cinsiyet karışıklıklarına sebep oluyorsa

Aynı isme ve soyadına sahip hakkında arama emri bulunan bir başka birey olması durumunda

Bu şartları sağlayan kişiler talepte bulunarak isim değişikliği gerçekleştirebilir. Bu şartları sağlıyorsanız Nüfus Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.