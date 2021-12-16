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Mahkemesiz isim ve soyisim nasıl değiştirilir? İsim ve soyisim değiştirme şartları nelerdir?

Türkiye’de çeşitli nedenlerden dolayı isim ve soyisimlerini değiştirmek isteyenler vatandaşlar mahkemesiz isim ve soyisim nasıl değiştirilir? ve İsim ve soyisim değiştirmenin şartları nelerdir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

16 Aralık 2021 Perşembe 19:22
Mahkemesiz isim ve soyisim nasıl değiştirilir? İsim ve soyisim değiştirme şartları nelerdir?
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Türkiye’de yaşayan bazı vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı ismini veya soyismini değiştirmek istiyor. Fakat mahkeme süreçleriyle uğraşmak istemeyen insanlar ‘’Mahkemesiz isim ve soyisim nasıl değiştirilir?’’ ve ‘’İsim soyisim değiştirme şartları nelerdir?’’ gibi soruların cevaplarını öğrenmek üzere intenet üzerinden araştırmaya yöneldi.

Mahkemesiz İsim ve Soyisim Nasıl Değiştirilir?

Anayasa içerisinde yer alan Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 11. maddesine göre mahkeme olmadan isim ve soyisimlerin değişmesi mümkündür. Bu işlem E-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İsim ve Soyisim Değiştirme Şartları Nelerdir?

Mahkemesiz ismini veya soyismini değiştirmek isteyenlerin karşılamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- Kişinin genel ahlaka aykırı bir isme ya da soy isme sahip olması,

- Kişinin isminde yazım yanlışı bulunması,

- Kişinin isminin insanlar tarafından gülünç bulunması,

- Kişinin soy isminin mertebe, memuriyet, rütbe, aşiret, yabacı millet ve ırk isimleriyle aynı olması.


Son Güncelleme: 16.12.2021 19:22
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Mahkemesiz Isim Ve Soyisim DeğiştirmeIsim Ve Soyisim Değiştirme şartlarıE-devlet
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