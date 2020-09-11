Mahalleli tedirgin! Çocuk parkında çıplak gezdi

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikametgah eden ve isminin Ahmet olduğu öğrenilen psikolojik hastalıkları olan madde bağımlısı bir kişi öğle saatlerinde mahalle içerisinde bulunan bir çocuk parkında çırılçıplak gezerken vatandaşlar tarafından görüldü. bulunan çocuk parkında soyunup çıplak gezmeye başladı. Kişinin Samsunda psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri tedirgin. Madde bağımlısı olduğu için neler yapabileceğini kestiremeyen mahalleli tek başlarına dükkanlarında oturamıyorlar. Psikolojik rahatsızlığı olan bu kişiden şikayetçi olan mahalleli yardım istiyor.

Bir süredir Sivas’ta görülmeyen ve Samsun’da tedavi altında olunduğu öğrenilen şahsın tekrar ortaya çıkması madde bağımlısı olması ve tuhaf hareketlerinden korkan mahalleli yetkililerden yardım bekliyor ve şahsın kontrol altında tutulmasını istiyorlar.