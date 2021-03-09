Mahalle bekçisine saldırı! Kafa atıp tekmeler savurdu

Saldırı olayı dün gece saatlerinde Samsun İlkadım'da yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği esnada Samsun İlkadım ilçesinde bir mahallede denetimde olan bekçiler, yasak olmasına rağmen dışarıda olan ve aracıyla gezen şüpheliyi denetim amaçlı durdurdu.

KAFA ATIP TEKMELER SAVURDU

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

H.Y.D isimli sürücü kendisinden sokağa çıkma muaflık belgesi isteyen görevli bekçilere böyle bir belgesinin olmadığını söyledi. Bekçilerin sürücüye işlem yapacaklarını söylemesi üzerine H.Y.D öfkelendi ve görevli bekçilere saldırdı.Kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

Bekçilere saldırıp aracıyla kaçan kişi hemen takibe alındı ve kısa süre sonra aracı sokakta park halinde bulundu. Aracını bırakarak kaçan H.Y.D kısa süren kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.