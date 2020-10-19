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Magnum Porsche 13 Ekim 2020 çekilişi kim kazandı? Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek kazananlar isim listesi

Magnum Porsche çekilişi gerçekleştirildi. Vatandaşlar Magnum Porsche 13 Ekim 2020 çekilişi kim kazandı merak ediyordu. Magnum Porsche çekiliş sonucu asil, yedek kazananlar isim listesi açıklandı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:56
Magnum Porsche 13 Ekim 2020 çekilişi kim kazandı? Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek kazananlar isim listesi
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Magnum’un her yıl gerçekleştirdiği araba çekilişi bu yılda yapıldı. 13 Ekim tarihinde yapılan çekilişin sonuçları merak konusu oldu.

Bilindiği gibi Magnum her yıl dondurma çubuğunda yer alan şifrelerle araba çekilişi gerçekleştiriyor. Magnum bu yıl çekiliş kapsamında Porsche hediye ediyordu. Porsche çekilişi 13 Ekim’de gerçekleştirildi ve arabayı kazananlar belli oldu.

Magnum Porsche çekilişini kazanalar

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu çekilişi kazanan kişiler belli oldu. Çekilişte asil ve yedek üyeler belirlendi. Buna göre asil üyeler;

18541333- Murat Satılmış – Kastamonu

07711700- Emir Yiğit- İstanbul


Yedek üyeler ise şu şekilde;

14021349- Sevgi Bozkurt- İstanbul

03093983- Hüseyin Coşkun- Karabük

Çekiliş kapsamında Porsche marka arabayı kazanan kişiler 17 Ekim tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ile Magnum resmi sitesinden yayınlandı.

Kazanan talihliler nereye başvuracak?

Çekilişi kazanan asil kişiler 04.11.2020 tarihine kadar yedek kişiler ise 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopisi ve ikramiye kazandıkları dondurma çubukları ile iletişim bilgilerini info@u2.com.trt adresine ya da U2 Tanıtım’a başvuru yapmaları istendi.

Belirtilen tarihlerin dışında başvurularını yapmayan kişiler ikramiyelerini alamazken, ödülün alımı sırasında ödül çubuğunda yer alan şifrenin okunması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 19.10.2020 17:56
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PorscheMagnum
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