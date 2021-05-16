Magandanın kurşunu 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği üzücü olay Ramazan Bayramının son günü Kars'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre, Kars'ta dün gece saatlerinde bir apartmanda oturan kişi alkol aldıktan sonra silahıyla balkondan sağa sola rast gele ateş açtı. Magandanın silahından çıkan kurşun karşı binada oturan ve odasında oynayan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti.

11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Talihsiz çocuğun acı içindeki bağırışını duyan ailesi hemen odaya geldi ve Altunbey'i yerde kanlar içinde yatar vaziyette buldu.

Ailenin haber vermesiyle birlikte olay yerine hemen sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Olayın yaşandığı eve gelen ekipler 11 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk doktoların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.