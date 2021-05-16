İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Magandanın kurşunu 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Ramazan Bayramının son gününde yaşanan üzücü olayda, Kars'ta evlerinde oyun oynayan 11 yaşındaki Emrah Altunbey, bir magandanın havaya ateş açması sonucu kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:49
Magandanın kurşunu 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
Takip Et:

11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği üzücü olay Ramazan Bayramının son günü Kars'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre, Kars'ta dün gece saatlerinde bir apartmanda oturan kişi alkol aldıktan sonra silahıyla balkondan sağa sola rast gele ateş açtı. Magandanın silahından çıkan kurşun karşı binada oturan ve odasında oynayan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti.

Talihsiz çocuğun acı içindeki bağırışını duyan ailesi hemen odaya geldi ve  Altunbey'i yerde kanlar içinde yatar vaziyette buldu.

11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailenin haber vermesiyle birlikte olay yerine hemen sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Olayın yaşandığı eve gelen ekipler 11 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk doktoların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KarsMaganda Kurşunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi

Popüler Haberler

Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Antalyaspor'dan Açıklama Geldi
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle!
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile hekimi değiştirilebiliyor mu? 2021 Aile hekimi değiştirme şartları neler?
Savaşçı 105. bölüm tek parça izle - Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Acemi Anneler dizisindeki Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran nereli, yaşı kaç?
Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Maraşlı dizisindeki Mahur karakteri Kimdir? Alina Boz dizideki rolü ve hayatı
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Berk Bakioğlu dizideki rolü ve hayatı
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.