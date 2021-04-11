Maganda kurşununun önüne geçerek kendini siper etti

Denizli’de Akçeşme Mahallesi, 2526 Sokak'taki parkta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre parkta duyulan silah sesler ile çevre vatandaşlar olayı polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Silah ile sağa sola ateş eden şüpheli polisin gelmesiyle elindeki silah ile birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan 39 yaşındaki H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla çocukları korumak adına kendini çocukların önüne atan 35 yaşındaki Şahin Uzar sol bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kahraman vatandaş tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından H.A'nın ilk ifadesinde parkta gürültü yapan çocukları korkutmak maksadıyla çevreye rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

