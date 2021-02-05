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Maden ocağında patlama! 3 işçi yaralandı

Kayseri’de gerçekleşen maden ocağı patlamasında 3 işçi yaralındı. Yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

05 Şubat 2021 Cuma 00:30
Maden ocağında patlama! 3 işçi yaralandı
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesi içerisinde gerçekleşen maden ocağı patlaması, kontrollü bir patlamaydı. Patlamanın kontrollü olmasına rağmen bazı işçiler yaralandı. Çinko madeninde gerçekleşen bu patlamada işçiler patlama sonucu etrafa saçılan taşlar sebebiyle yaralandı.

 

Sıçrayan taşlar E.S, M.K ve A.H’ye denk gelerek vücutlarının çeşitli bölgelerinde yaralanmalara sebep oldu. İşçiler derhal hastaneye kaldırıldılar. Şu an Yahyalı Devlet Hastanesinde bulunan işçiler burada tedavi gördükten sonra Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi. İşçilerin ağır yaralanmadığı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:30
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KayseriMaden Ocağında PatlamaYahyalıÇinko Madeni
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