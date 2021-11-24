Bulunduğu bölgedeki maden rezervlerini tespit eden ve bu madenlerin çıkarılma işlemlerini organize eden kişiye maden mühendisi denilmektedir. Türkiye’deki pek çok insan maden mühendislerinin ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptıklarını merak etmektedir. Peki maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?

Maden Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de maden mühendisi olarak çalışan bir kişi ortalama olarak 6.900 TL aylık maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük maden mühendisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek maden mühendisi maaşı ise 13.300 TL’dir. Maden mühendisi maaşları şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.

Maden Mühendisi Ne İş Yapar?

Dünyanın en zor işlerinden birisi olarak gösterilen maden mühendislerinin görevleri oldukça fazladır. İşte bir maden mühendisinin yaptığı görevler:

- Maden sahalarını tespit etmek için, jeolojik ve topoğrafik etütler yaptırıp, muhtemel maden sahalarından numuneler aldırmak,

- Kimyasal ve petrol grafik analizlerin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlayıp tanzim edilen raporları jeoloji ve jeofizik mühendisleriyle değerlendirmek,

- Maden yataklarının yerini, rezerv ve miktarını etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini tespit etmek,

- Yataklardan numuneler alıp, laboratuvar da inceleterek madenin tenörünü tespit etmek,

- Maden yataklarının tahmini krokisini çizip, ocak ağızlarının yerini belirleyerek maliyet hesaplarını ve fizibilite raporlarını yapmak,

- Madenlerin çıkarılması için maden kuyusu veya kuyu ağızları, kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ve taşıt kolaylıkları gibi yerüstü tesis ve araçların geliştirilmesini planlamak,

- Üretim metotlarının, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tiplerini belirlemek,

- Yer altı veya yeryüzünde yürütülen maden veya taşocağı işlerine nezaret etmek,

- Maden veya taşocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlamak ve nezaret etmektir.

Maden mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin en az lisans seviyesinde eğitim görmüş olmaları ve üniversitelerin maden mühendisliği bölümünden mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Diğer şartlar için İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göz atılabilir.