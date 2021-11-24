İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?

Bulunduğu bölgedeki maden rezervlerini tespit eden ve bu madenlerin çıkarılma işlemlerini organize eden kişiye maden mühendisi denilmektedir. Peki maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar? İşte maden mühendisi hakkında merak edilenler...

24 Kasım 2021 Çarşamba 02:13
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Takip Et:

Bulunduğu bölgedeki maden rezervlerini tespit eden ve bu madenlerin çıkarılma işlemlerini organize eden kişiye maden mühendisi denilmektedir. Türkiye’deki pek çok insan maden mühendislerinin ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptıklarını merak etmektedir. Peki maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?

Maden Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de maden mühendisi olarak çalışan bir kişi ortalama olarak 6.900 TL aylık maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük maden mühendisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek maden mühendisi maaşı ise 13.300 TL’dir. Maden mühendisi maaşları şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.

Maden Mühendisi Ne İş Yapar?

Dünyanın en zor işlerinden birisi olarak gösterilen maden mühendislerinin görevleri oldukça fazladır. İşte bir maden mühendisinin yaptığı görevler:

- Maden sahalarını tespit etmek için, jeolojik ve topoğrafik etütler yaptırıp, muhtemel maden sahalarından numuneler aldırmak,

- Kimyasal ve petrol grafik analizlerin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlayıp tanzim edilen raporları jeoloji ve jeofizik mühendisleriyle değerlendirmek,

- Maden yataklarının yerini, rezerv ve miktarını etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini tespit etmek,

- Yataklardan numuneler alıp, laboratuvar da inceleterek madenin tenörünü  tespit etmek,

- Maden yataklarının tahmini krokisini  çizip, ocak ağızlarının yerini belirleyerek maliyet hesaplarını ve fizibilite raporlarını yapmak,

- Madenlerin çıkarılması için maden kuyusu veya kuyu ağızları, kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ve taşıt kolaylıkları gibi yerüstü tesis ve araçların geliştirilmesini planlamak,

- Üretim metotlarının, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tiplerini belirlemek,

- Yer altı veya yeryüzünde yürütülen maden veya taşocağı işlerine nezaret etmek,

- Maden veya taşocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlamak ve nezaret etmektir.

Maden mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin en az lisans seviyesinde eğitim görmüş olmaları ve üniversitelerin maden mühendisliği bölümünden mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Diğer şartlar için İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göz atılabilir. 


Son Güncelleme: 24.11.2021 02:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maden MühendisiMaden Mühendisi MaaşıIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?
Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?
Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?
Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?
2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları
2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları

Popüler Haberler

Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Evde bakım maaşı Kasım 2021 yatan iller hangileri? 24 Kasım 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
KOSGEB kredisi alanlar kredi hakkında ne yorum yapıyor? Tavsiyeleri neler?
Rüyada gözlük görmek ne anlama gelir? Rüyada gözlük takmak ne demek?
Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?
2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları
Oto Yedek Parça dükkanı açmak için devlet 150 bin TL destek veriyor!
Rüyada aldatılmak ne demek? Rüyada aldatmak ve aldatılmak ne anlama gelir?
Netflix Kayıp Kökler belgesel filminin konusu
A101 duyurdu: A101 4 Kasım 2021 indirimli ürünlerde bu hafta 10 TL’nin altında satılacak ürünler!
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Süt parası alma şartları nelerdir? 2021 Süt parası aylık ne kadardır?
WhatsApp’tan önemli açıklama!
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?
Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
24 Kasım 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Kasım Çarşamba at yarışı programı
Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.