Maddi sıkıntılar, Atatürk'ün hediyesi mendili satışa çıkarmasına neden oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında Gaziantep’i ziyareti sırasında kendisi için verilen yemekte baklavacı Ali Boztoprak'ın yaptığı baklava Atatürk'ün çok hoşuna gitti. Yediği baklavayı çok beğendiğini söyleyen Atatürk, baklava ustası Boztoprak’a cebinden çıkarttığı bir mendili hediye olarak verdi.

2000 yılında vefat eden Ali Boztoprak'ın Atatürk'ten aldığıoğlu'a miras olarak kaldı. Oğul Boztoprak ise 21 yıldır özenle sakladığı Atatürk'ün kullandığı altı oklu mendili yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Birisine kefil olduğunu ve bu yüzden neyi var neyi yoksa her şeyini kaybettiğini söyleyen Ali Akif Boztorpak, mendili satmak için mecbur kaldığını ve bu kıymetli mendil için henüz bir fiyat belirlemediği söyledi. Ucuz bir fiyata gitmesini istemediği mendil için 'çok kıymetli' diyen Boztoprak, bu değerli mendili satmanın çok zor olduğunu belirterek, "Benim için kıymetli ve kıymeti altında da vermem” dedi.