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Maddi sıkıntılar, Atatürk'ün hediyesi mendili satışa çıkarmasına neden oldu

Gaziantep'te yaşayan Ali Akif Boztoprak, isimli bir kişi 1933'te Mustafa Kemal Atatürk’ün il ziyareti sırasında babasına hediye ettiği mendili satışa çıkardı. Maddi sıkıntılardan dolayı mendili satmak zorunda kaldığını söyleyen Boztoprak içinin çok sızladığını söyledi.

17 Ocak 2021 Pazar 16:38
Maddi sıkıntılar, Atatürk'ün hediyesi mendili satışa çıkarmasına neden oldu
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında Gaziantep’i ziyareti sırasında kendisi için verilen yemekte baklavacı Ali Boztoprak'ın yaptığı baklava Atatürk'ün çok hoşuna gitti. Yediği baklavayı çok beğendiğini söyleyen Atatürk, baklava ustası Boztoprak’a cebinden çıkarttığı bir mendili hediye olarak verdi. 

2000 yılında vefat eden Ali Boztoprak'ın Atatürk'ten aldığı hediye mendil oğlu Ali Akif Boztoprak'a miras olarak kaldı. Oğul Boztoprak ise 21 yıldır özenle sakladığı Atatürk'ün kullandığı altı oklu mendili yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Birisine kefil olduğunu ve bu yüzden neyi var neyi yoksa her şeyini kaybettiğini söyleyen  Ali Akif Boztorpak, mendili satmak için mecbur kaldığını ve bu kıymetli mendil için henüz bir fiyat belirlemediği söyledi. Ucuz bir fiyata gitmesini istemediği mendil için 'çok kıymetli' diyen Boztoprak, bu değerli mendili satmanın çok zor olduğunu belirterek, "Benim için kıymetli ve kıymeti altında da vermem” dedi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
Ali Akif BoztoprakGaziantepAtatürkHediye Mendil
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