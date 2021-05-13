İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Madde bağımlısı kişi metrobüsü rehin aldı

Metrobüsü rehin alarak seferlerde aksamaya sebep olan şahıs 5 yıldır madde bağımlısıymış.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:38
Madde bağımlısı kişi metrobüsü rehin aldı
Takip Et:

İstanbul’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Haramidere metrobüs durağında elinde maket bıçağı bulunan 34 yaşındaki Ali K. kendine zarar vererek daha sonra kendini metrobüse kapatarak seferlerde aksamaya neden oldu.

İhbar üzerine olayın gerçekleştiği durağa gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için 45 dakika uğraştılar. İkna çalışmaları sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gencin ifadesi alınarak olaya netlik kazandırılmaya çalışıldı. Sorgulamada kız arkadaşı ile birlikte bindikleri metrobüste aralarında geçen tartışma neticesinde şahsın kendine zarar verdiği ortaya çıktı. Olayın ihbarı ile bölgeye gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalışmış sonra ikna edilen şahıs ambulans ile hastaneye gönderilmişti. Yaşanan o stres anları ise kız arkadaşı tarafından gözyaşları içerisinde izlendi. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali K. tedavi için hastaneye kaldırılırken yapılan incelemelerde şahsın 5 yıldır madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sebeplerden dolayı 7-8 aydır ilca kullandığı otaya çıktı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulReyin Alma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 14 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 14 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
A101 bayramda açık mı?
A101 bayramda açık mı?

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
Bir Zamanlar Çukurova 97.bölüm fragmanı ve 20 Mayıs 2021 Perşembe özeti
Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisinin şartları ve faiz oranları Mayıs 2021
2021 Sicili bozuk olanlara için kredi yapılandırması yapan bankalar ve şartları
1000 TL pandemi sosyal yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Mayıs Edevlet pandemi yardımı ön başvurusu adımları
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncuları
Arefe günü mesajları; dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun Arefe günü sözleri
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Uyanış Büyük Selçuklu Livya karakterini kim canlandırıyor? Buçe Buse Kahraman kimdir?
Sefirin Kızı 52. bölüm izle tek parça! Sefirin Kızı son bölüm kesintisiz izle!
Rüyada civciv görmek anlamı ve yorumu
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
Zorunlu deprem sigortası ne demek? Zorunlu deprem sigortası ne işe yarar?
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri
Survivor 13 Mayıs market ödülünü hangi takım kazandı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.