Madde bağımlısı kişi metrobüsü rehin aldı

İstanbul’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Haramidere metrobüs durağında elinde maket bıçağı bulunan 34 yaşındaki Ali K. kendine zarar vererek daha sonra kendini metrobüse kapatarak seferlerde aksamaya neden oldu.

İhbar üzerine olayın gerçekleştiği durağa gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için 45 dakika uğraştılar. İkna çalışmaları sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gencin ifadesi alınarak olaya netlik kazandırılmaya çalışıldı. Sorgulamada kız arkadaşı ile birlikte bindikleri metrobüste aralarında geçen tartışma neticesinde şahsın kendine zarar verdiği ortaya çıktı. Olayın ihbarı ile bölgeye gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalışmış sonra ikna edilen şahıs ambulans ile hastaneye gönderilmişti. Yaşanan o stres anları ise kız arkadaşı tarafından gözyaşları içerisinde izlendi. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali K. tedavi için hastaneye kaldırılırken yapılan incelemelerde şahsın 5 yıldır madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sebeplerden dolayı 7-8 aydır ilca kullandığı otaya çıktı.

