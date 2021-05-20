Maçka Parkı'nda korkutan görüntüler

17 gün süren tam kapanmanın ardından 19 mayıs gününün tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar sahillere, ormanlara ve caddelere akın etti. Çok sayıda kişinin parklara akın ettiği bugün Maçka Parkı da nasibini aldı.

Çok sayıda kişinin akın ettiği parkta Maçka Parkı neredeyse iğne atsan yere düşmez durumdaydı. Adım atacak yer kalmayan parkta sosyal mesafe hiçe sayılırken Beşiktaş taraftarları Şampiyonluğun coşkusunu ellerinde meşaleler ile parkta tezahürat yaparak yaşadılar.

Uzmanlar tarafından bu görüntülerin ilerleyen zamanlar için korkutucu olduğunu bu şekilde süren kalabalık ile kapanma günlerinin tekrar gelebileceğini dile getirdiler.

