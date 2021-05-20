İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Maçka Parkı'nda korkutan görüntüler

19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması olmamasını fırsat bilen vatandaşlar Maçka Parkı'na akın etti

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
Maçka Parkı'nda korkutan görüntüler
Takip Et:

17 gün süren tam kapanmanın ardından 19 mayıs gününün tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar sahillere, ormanlara ve caddelere akın etti. Çok sayıda kişinin parklara akın ettiği bugün Maçka Parkı da nasibini aldı.

Çok sayıda kişinin akın ettiği parkta Maçka Parkı neredeyse iğne atsan yere düşmez durumdaydı. Adım atacak yer kalmayan parkta sosyal mesafe hiçe sayılırken Beşiktaş taraftarları Şampiyonluğun coşkusunu ellerinde meşaleler ile parkta tezahürat yaparak yaşadılar.

Uzmanlar tarafından bu görüntülerin ilerleyen zamanlar için korkutucu olduğunu bu şekilde süren kalabalık ile kapanma günlerinin tekrar gelebileceğini dile getirdiler.


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maçka ParkıKalabalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
Koronavirüs pandemi yardımı 1000 TL nakit yardımı başvuruları ne zaman? 3. Faz yardımları ne zaman belli olacak?
Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteri kimdir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle full, tek parça izle
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.