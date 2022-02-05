Maaşını çekemeyen yaşlılara PTT'den müjde!

Yaşlılara sunulan hizmetlerden birisi de 65 yaş aylığı ve evde bakım hizmetleridir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşlara destek ödemesi yapılmaktadır. Engelli maaşından yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır.

2.420 TL destek hizmeti

65 yaş ve evde bakım maaşı 2.420 TL destektir. Destek hizmeti Bakanlık tarafından sağlanmaktadır.

Gereken şartlar

Destek hizmetleri her ay düzenli olarak ödenmektedir. Hizmetten faydalanmak için engelli vatandaşların %40 oranında engel raporunun bulunması gerekmektedir. Engel oranına göre maaş miktarı değişmektedir. Destekten faydalanacak kişilerin reşit olması gerekmektedir.

65 yaş üstü vatandaşların destekten yararlanması için gelirlerinin olmaması gerekir. Şartları sağlayan kişilere aylık 763 TL ödenmektedir. 65 yaş maaşı 1.657 TL’dir. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz ulaşım ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Verilen diğer destekler

Ücretsiz ulaşım: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaktadır.

Sağlık: Yaşlı ya da engelli vatandaşlara devlet tarafından evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Devlet bakımı: Kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara bakım evi ve huzurevi imkanı sunulmaktadır.

Evde bakım: Aylık destek miktarı 657 TL 86 kuruştur. Destekten faydalanmak için %50 ve üstü rapor gerekmektedir. Maaşı, hastaya bakan kişi almaktadır. Hanede kişi başı gelir 1.705 TL’nin altında olmalıdır.

65 yaş maaşı: 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 763 TL 67 kuruş ödenmektedir. Bu hizmette kişinin ve eşinin gelirine bakılır. Kişi başı gelir 852 liranın altında olmalıdır.

Evde maaş hizmeti

Sağlık nedenleriyle dışarı çıkamayan emekliler, PTT veya diğer bankalardan aldıkları maaşları çekemiyorsa SGK’ ya başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrası maaşları eve getirilir. Banka şubesinin olmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiç ATM olmayan 174 yerleşim yerine de vatandaşların talebi sonrası PTT personeli eve maaşları getirmektedir.

PTT, ülke genelinde ortalama 43 bin personel ile hizmet sunmaktadır.

Yaşlı destek programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen vatandaşlar çeşitli hizmetlerden faydalanmaktadır. YADES uygulaması ile 66.726 kişiye ulaşılmıştır.