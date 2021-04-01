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Maaş 5 bin lira! Çalışacak insan bulunamıyor

Erzincan’da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar hayvanlarını otlatmaları için aylık 5 bin lira maaş vererek çalıştıracak çoban bulamadıkları anlattı.Artan ihtiyacın giderilmesi için Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” eğitimleri başladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 12:16
Maaş 5 bin lira! Çalışacak insan bulunamıyor
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Erzincan’da geçimini hayvancılık ile sağlayan ancak hayvanların yaylalara ve dağlara otlatmak için gitmeye zaman ve gücü olmayan kişiler bu işi yapabilecek çobanlara ihtiyaç duyuyorlar. Ancak artan talep ile birlikte aylık 5 bin lira verecekleri ve bu işi yapacak kimseyi bulamıyorlar. Çoban ihtiyacının artması ve çalışacak kimsenin bulunamaması üzerine Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Konferans Salonunda Veteriner Hekim Metin Kaçar öncülüğünde 104 saatlik “Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)” kursu açıldı. Açılan bu kursa 45 kişilik katılım gösterdi. Verilen eğitimi alan üretici çiftçilerin amacı daha az maliyetle daha fazla verim almak ve daha bilinçli üreticilik yapmak Veteriner Hekim Metin Kaçar eğitimi ile gerçekleştirilen kurs boyunca eğitim verilerek  soru-cevap yapılarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mesleki tüm yönleri ile anlatımlar düzenlendi.. 104 saatlik kurs programının sonunda yapılacak sınavdan başarılı olarak kurslarını tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak.

Öte yandan kursa katılanlar bu eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu söylerken 

eğitimlerin hem ülke için hem üretici için hem de sektör oldukça faydalı ve bu şekilde ülke ekonomisine tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde büyük yarar inandıklarını ifade ettiler.

Kursa katılanlar yüksek miktarda maaş verilmesi halinde bile çoban bulamadıklarını söyleyerek, eleman bulmakta zorlandıkları yüksek ücret verdiklerinde dahi  kimsenin bu mesleği yapmak istemediğini anlattı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
çobanKursu
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