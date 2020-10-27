M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları! Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu kaç gün ücretsiz olacak?

İstanbul halkı tarafından uzun bir süredir beklenen Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı hakkında müjdeli açıklamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geldi. Temelleri 2014 senesinde atılmış ve 6 ilçeyi birbirisine bağlayacak olan M7 metro hattı, 18 km uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşacaktır.

M7 MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTININ AÇILIŞ TARİHİ VERİLDİ!

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının ilk etabı Mahmutbey metro hattı, 28 Ekim Çarşamba gününde açılacak ve ilk açılış saati 14: 00 olacak. Kabataş Mecidiyeköy ve Mahmutbey metrosunu 28 Ekim tarihinden sonra hizmete sunulacak.

M7 MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO HİZMETİ KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

80 adet trenle İstanbul halkının hizmetine sunulacak olan hattın, tek seferde taşıyabileceği kişi sayısı 2.160 yolcu olacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ise 10 günlük bir süre zarfında ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

M7 Mecdiyeköy Mahmutbey hattının bağlantı noktaları ise, Mecidiyeköy’ deki istasyonu için Yenikapı ile Hacıosman metrosu ve metrobüs ile, Karadeniz Mahallesindeki istayondan Topkapı ile Mesici Selam tramvayı ile; Mahmut İstasyonundan Kirazlı-Olimpiyat- Başakşehir metrosuna entegre oluyor. Eminönü- Alibeyköy tramvay hattının çalışmaları bitince ve hizmete açılınca, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapılacak, Ayrıyeten İstanbul Havalanı’ na gidecek olan metro tamamlandığı ve hizmete açıldığı zaman ise Kağıthane istasyonundan aktarma yapılarak havalimanına gidilebilecek

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul’ da yer alan metro hattının uzunluğu 172, 25 km olacak. Toplu taşıma için kullanılan raylı sistem oranları ise %17,8’ den %23, 3’ e yükselmesi öngörülüyor.

M7 METRO HATTI İSTASYON NOKTALARI

-Mecidiyeköy Metro İstasyonu

-Çağlayan Metro İstasyonu

-Kağıthane Metro İstasyonu

-Nurtepe Metro İstasyonu

-Alibeyköy Metro İstasyonu

-Yeşilpınar Metro İstasyonu

-Veysel Karani Metro İstasyonu

-Akşemsettin Metro İstasyonu

-Kazım Karabekir Metro İstasyonu

-Yeni Mahalle Metro İstasyonu

-Akşemsettin Metro İstasyonu

-Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu

-Tekstilkent Metro İstasyonu

-Yüzyıl Metro İstasyonu

-Göztepe Metro İstasyonu

-Mahutbey Metro İstasyonu

Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ilk bölümü olan M7 metro hattı İstanbul’ da yer almakta olan ikinci sürücüsüz metro hattıdır.

M2 Yenikapı Hacıosman metro hat ve metrobüs işletmesi,

T5 Eminönü Alibeyköy Tramvay hattı,

T4 Topkapı Mescidi Selam tramvay hattı,

M3 Kirazlı- Olimpiyat- Başakşehir metro hattı.