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Lüks villada korkunç anlar! Çıkan yangından kaçmak isterken balkonda asılı kaldı

Büyükçekmece'de Mısırlı bir iş insanında ait villada yangın çıktı. Çıkan yangından kaçmak isteyen bir kadının ise dakikalarca balkonda asılı kaldı. O anlara ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansırken iş insanın Ahmet Omar ile balkondan sarkarak kurtulamaya çalışan Rus Irina Rodenkov'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:42
Lüks villada korkunç anlar! Çıkan yangından kaçmak isterken balkonda asılı kaldı
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan lüks bir villada geçtiğimiz gün korkunç bir yangın meydana geldi. İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda site içinde bulunan ve Mısırlı iş insanına ait olduğu öğrenilen 3 katlı villada, elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Villa kısa sürede alevler içinde kalırken, villanın sahibi Ahmet Omar ile yanında bulunan Rusya uyruklu Irina Rodenkov, yanmaktan kurtulmak için çareyi balkona çıkarak buldular. O anların görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde genç kadının balkonun korkuluklarına tutunduğu ve aşağıya sarkarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Ahmet Omar'ın balkondan aşağı atlayarak kurtulduğu görülürken bir süre yardım bekleyen Rodenkov'un da aşağı atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken orada bulunan sağlık ekipleri yaralanan Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'un sağlık durumlarının iyi olduğunu belirlediler. 



Son Güncelleme: 31.03.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceLüks VillaYangın
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