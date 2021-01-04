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Lüks otomobili hırsızlık için kestiler

Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsata çeviren hırsızlar otoparkta bulunan lüks otomobili üst kısmından keserek hırsızlık yapmak istediler ancak hırsızlık yapamayan kişiler araca 35 bin TL'lik zarar verdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:11
Lüks otomobili hırsızlık için kestiler
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Bursa’da gerçekleşen olayda 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren hırsızlar hafta sonu merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç mahallesi bir kapalı otoparka girdiler.

İzinli olan bekçinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar girdikleri kapalı otoparkta Tolga Semiz adlı kişiye ait olan lüks aracı gözlerine kestirdiler. Yanına geldikleri lüks aracın tentesinin keserek aracın içerisine girdiler. Araç içerinde çalınacak bir şeyler arayan gözlerine kestirdikleri oto teybi sökmeye çalışan hırsızlar ancak başaramayınca olay yerini terk ettiler. 

Olay sonrasında aracının yanına gelen Tolga Semiz lüks otomobilini tentesinin kesilmiş olarak görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın yaşandığı otoparka gelen polis ekipleri olay yerini incelemeye alarak araçtan parmak izi aldılar. Güvenlik kameraların incelediği olayda hırsızların güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü.

Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği görüntülerde hırsızların otoparka girdiklerini otomobilin tentesini bıçakla kestikleri ve araç içerisine girerek br süre orada oyalandıkları anlar kaydedildi. 

Polisler tarafından kameralarda hırsızların eşkâlleri belirlenerek kaçan iki hırsızı yakalama çalışmaları başlatıldı. 

Otomobil sahibi araçtan çalınan bir şey olmadığını ancak bıçakla kesilen tente yüzünden araca 35 bin TL’lik maddi zarar geldiğini söyleyerek hırsızların eşkâllerinin belirlendiğini ve polislerin her yerde hırsızları aradığı söyledi.



Son Güncelleme: 04.01.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkBursa
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