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Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı

Bursa’da otoban gişelerinden geçmeye çalışan lüks bir cip, beton bariyere çarptı.Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan kişilerden 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

23 Ekim 2020 Cuma 15:53
Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı
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Bursa’da otoban gişelerinden geçmeye çalışan lüks bir cip, beton bariyere çarptı.Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan kişilerden 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Öğrenilen bilgilere göre Çarşamba günü  İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde İstanbul yönünden Bursa’ya gitmekte olan lüks bir otomobilin sürücüsü N.Ç. önünde yer alan gişeleri fark etmeyerek gire duvarına hızlı bir şekilde çarptı. Beton bariyere çarpan otomobil bu şekilde durabildi. Hızlı olan araçta bulunan kişilerden 3 tanesi ağır bir şekilde yaralandı.Araç hurdaya dönen araç içerisinde bulunan N.Ç. ile yanındaki S.Ç, N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralandı.


110 km hız ile bariyerlere çarpan otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

İlk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken yaralılardan N.Ç, S.Ç. ve N.A'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
BursaOtoban
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