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Lokum gibi et pişirmenin ince noktaları

Lokum gibi et pişirerek sofranızın lezzetini kat kat artırabilirsiniz. Et severlerin en çok merak ettiği konuların başında lokum gibi et pişirme yöntemleri gelmektedir.

21 Şubat 2021 Pazar 08:01
Lokum gibi et pişirmenin ince noktaları
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Ülkemizdeki vatandaşlarımız eti gerçekten çok sevmektedir. Et sofralarımızın vazgeçilmez bir protein kaynağıdır. Uzmanları sık sık et tüketilmesi gerektiği vurgusu yaparlar. Lokum gibi et pişirerek sofranızın lezzetini kat kat artırabilirsiniz. Et severlerin en çok merak ettiği konuların başında lokum gibi et pişirme yöntemleri gelmektedir.

Kırmızı et sofralarımızın vazgeçilmezidir. Kırmızı eti doğru bir şekilde pişirirsek hem lezzetli hem de lokum gibi olacaktır. Doğru pişirme yöntemleri sayesinde kırmızı eti yumuşak ve lokum gibi bir hale getirebilirsiniz.

Lokum Gibi Et Pişirmenin Yolları

Et pişirmek aslında kolay bir şey değildir. Gerçekten beceri istemektedir. Et sert olursa yemesi keyifsiz olur. Ancak lokum gibi olursa lezzetli bir şekilde yersiniz. Lokum gibi et pişirmek için;

  • Doğru eti seçmelisiniz.
  • Eti marine etmelisiniz.
  • Eti doğru bir şekilde mühürlemeniz gerekmektedir.
  • Eti pişirdiğiniz esnada sirke kullanınız.
  • Ete tuz eklememeniz gerekmektedir.

Lokum Gibi Et İçin Doğru Tercih

Etinizin lokum gibi olmasını istiyorsanız doğru et tercihinde bulunmanız gerekmektedir. Et seçiminde sinirsiz bölgeleri seçmeniz gerekiyor. 3 gün boyunca dinlendirilmiş etler daha lezzetli olacaktır. Hayvanın sırt bölgesinde etler her zaman daha lezzetlidir. Güneş gören etin lezzeti daha iyidir. Orta yağlı et seçilmelidir. Yağsız etler yumuşak olmaz.

Eti Marine Etmek

Lezzetli bir et deneyimi yaşamak isterseniz eti marine etmeniz gerekmektedir. Bunun için birçok yol ve yöntem vardır. Eti pişirmeden bir süre önce ete zeytinyağı, süt, soya sosu ve baharat eklemeniz iyi olacaktır. Bu et size lokum tadı verecektir. Etler bütün halindeyse bu marine sırasında et dövücüyle yumuşatılması gerekmektedir. Bu sayede et daha yumuşak olacak, daha kolay pişecek ve sonucudna lokum gibi olacaktır.

Eti Doğru Mühürlemek

Etin nasıl olduğuna bakılmadan mühürlenmesi gerekmektedir. Mühürleme işlemi sayesinde et, suyunun içinde kalacaktır. Bu sayede et pişerken kuru olmayacaktır. Et mühürlenirken her yerinin kızgın ateşte kalması sağlanır. Etin dibi tutuyorsa doğru şekilde mühürlendiğine işarettir.

Et Pişirirken Sirke Kullanmak

Lokum gibi bir et yemek isterseniz sirke kullanmanız iyi olacaktır. Etin piştiği sırada ete birkaç damla sirke damlatılması halinde etin daha kolay pişmesi sağlanır ve et daha lezzetli bir hale gelir.

Ete Tuz Eklememelisiniz

Lokum gibi bir etin olmazsa olmazı tuzsuz ettir. Et ile tuzu yan yana getirmemelisiniz. Aksi halde sert ve kuru bir et yemiş olursunuz. Et pişirme kısmında da marine sırasında da ete tuz eklememelisiniz. Etin pişmeye yakın zamanında ete tuz koymanız daha iyi olacaktır. Zamansız eklenen tuz eti çok sert yapacaktır.



Son Güncelleme: 21.02.2021 08:01
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Anahtar Kelimeler:
Lokum EtEt Pişirme
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