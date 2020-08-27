İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Lojman puanlamasında değişiklik yapıldı! Gazilere, şehit yakınlarına ve engellilere sıra tahsisli lojman puanlamasında ilave puan

Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan son düzenlemelerle birlikte lojman puanlamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre gazi, şehit yakını ve engelli vatandaşlara sıra tahsili sırasında lojman puanlarına ilave puan kullandırılacak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:54
Lojman puanlamasında değişiklik yapıldı! Gazilere, şehit yakınlarına ve engellilere sıra tahsisli lojman puanlamasında ilave puan
Takip Et:

Alınan son kararla birlikte Kamu Konutları Yönetmeliğinde düzenlemelere gidildi. Son düzenlemelere göre gazi, şehit yakınları ve engelli vatandaşlara sıra tahsisli lojman puanlarına ilave yapılacak. Ayrıca sicil notu ve görevdeki başarıya göre çalışanlara eklenen puanlar ise kaldırıldı. Bunun yanı sıra lojman talep formlarında da değişikliğe gidildi.

Kamu Konutları Yönetmeliği’ndeki yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’yle Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Konutları Konutlarına Dair Resmi Gazete Kararı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2754

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutlan Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1

- 16/7/1984 tarihli vc 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (1) bentleri eklenmiştir.

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan, 1) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,”

MADDE 2

- Aynı Yönetmeliğe ekli “Kamu Konutlan Tahsis Talep Beyannamesi” başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu
En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları
Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi karaktere hayat verecek?
TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK burslarının özellikleri
Devlet garantili hibe ile konut almak için aranan şartlar
Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
HalkBank’tan sosyal hayatı destekleme kredisi 3 bin - 30 bin TL kredi 6 ay ödemesiz
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme
Kolpaçino 3. Devre filmi konusu ve oyuncuları
2019 yılı sıfır arabalarda 0 faizle indirim kampanyaları başladı
Etnografya müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Etnografya müzesi giriş ücreti ve çalışma saatleri
MEB sınav görevi ücretleri ne kadar? ÖSYM salon başkanı ve gözetmen ücretleri
Dang Humması nedir? Survivor'da Aycan, Berkan ve Elif sivrisineklerin ısırmasıyla Dang Humması hastalığına yakalandı!
Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?
Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?
Çatı Katı Aşk dizisinin tekrarları ne zaman, hangi gün saat kaçta?
Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Kiralık araba sözleşmesinde ve araç kiralarken dikkat etmeniz gereken hususlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.