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Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları

Herhangi bir kurumda çalışmakta olan personel ile aileleri kamu konutlarında yaşama imkanına sahip oluyorlar. Peki, lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? İşte 2021 lojmanda oturma şartları!

09 Nisan 2021 Cuma 19:23
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
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Lojmanda oturmak için aranan şartlar nelerdir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2’nci maddesi doğrultusunda kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine dair usül, esas ile şartlar ile uygulamaya yönelik diğer hususlar belli oldu.

Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kamu kurum ile kuruluşları personelinin faydalanması adına yurt içi ile yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama sureti ile sağladıkları kamu komutlarını kapsamakta.

Peki lojman evleri kimlere veriliyor? Kimler lojmanlarda oturma şansına sahip? İşte lojmanda oturmak için gerekli şartlar…

Lojmanda oturmak için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

  • Kiralama Sureti ile Konut Sağlanması

Madde 4 –

a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli,

c) (Değişik: 11/9/1987-87/12144 K.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

ç) (Ek: 4/12/2017-2017/11152 K.) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli,

e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlükler, kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) (Değişik: 11/9/1987-87/12144 K.) Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2’nci Maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,

g) (Ek: 15/1/1991-91/1391 K.) Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000' den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma baş memuru ve infaz koruma memurları,

h) (Ek: 15/1/1991-91/1391 K.) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması sureti ile kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli için konut kiralanabiliyor.

- Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli

Madde 7 –

Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir. Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

  • Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 8 –

Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:23
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