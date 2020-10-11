Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş

İzmir'in Bonova ilçesinde, bir öğrenci evlerinin çatısına çıkarak burada av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Genç çocuğun intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği ortaya çıktı.

İzmir Bonava’da dün gece saatlerinde meydana gelen olay saat 22.00’da gerçekleşirken Pınarbaşı semtinde apartmanlarının çatı katında çıkan bir lise öğrencisi olan Ç.D. av tüfeği ile kendini vurdu. Çıkan silah seslerine koşan ailesi oğullarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ne olduğunu anlayamayan aile çığlıklar içerisinde polisi aradılar. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi intikal ederken yapılan müdahale ile genç çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Büyük bir şok yaşan ailesi acı içerinde çığlıklar ile ağlamaya balşadı.

DERSLERİNDE BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

Derslerinde başarılı ve çalışkan bir öğrenci olduğu belirtilen Ç.D.'nin, neden intihar ettiği bilinmez iken yaşamına son vermeden önce ailesinden helallik istediği ortaya çıktı. Olay yerine gelen Polis ve savcının olay yerini incelemeye başlarken Ç.D.’nin cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken olayın neden gerçekleştiğini yapılacak olan incelemeler sonucunda öğrenileceği belirtildi.

