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Lise öğrencisi arkadaşlarıyla sohbet ederken kalbi durdu!

Eskişehir Odunpazar'ında lise öğrencisi olan 15 yaşındaki Fatmanur Yücel arkadaşlarıyla otomobilin içinde sohbet ettiği esnada kalbi durdu. Genç kızın kalbi tekrar çalıştırıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:30
Lise öğrencisi arkadaşlarıyla sohbet ederken kalbi durdu!
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Kahreden olay geçtiğimiz akşam Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Anne babası ayrı olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Yücel geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla vakit geçirmek için dışarıya çıktı. Mahallede bir araç içinde oturan gençler bir süre sohbet ettikten sonra astım hastası olan genç kız aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının durumu haber vermesiyle birlikte olay yerine hemen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler genç kızın kalbinin durduğunu tespit etti ve yapılan müdahale ile Yücel'in kalbi çalıştırıldı ve genç kız hemen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisine burda devame dilen Yücel'in kalbi hastanede tekrardan durdu ve doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

15 yaşındaki talihsiz kızın cansız bedeni dün toprağa verildi. Kızının cenaze töreninde anne ve baba sinir krizi geçirdi.

ÖLÜMÜNE ÇAKMAK GAZI MI SEBEP OLDU ?


Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Fatmanur Yücel'in o akşam yanında olan arkadaşlarını sorguya aldı ve arkadaşlarından bir tanesi ifadesinde fenalaştığı sırada elinde çakmak gazı olduğunu söyledi. Genç kızın ölüm sebebi ise açıklanacak otopsi raporunda netlik kazanacak.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:30
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