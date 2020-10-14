Lise eğitimini tamamlamış 400 kişiye memurluk imkanı! Lise mezunu 400 kişiye Bekçi alımı yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ilanda memur açıklığını çözmek için personel alımı yapılacağına dair bir ilan yayımlandı. Yayınlanan ilan çerçevesinde lise eğitimini başarı ile bitirmiş ve diplomasını almış 400 kişiye kadar bakanlık içerisinde çalıştırmak üzere memur olma imkanı tanıyacak. İş başvursun da bulunacak kişilerin ise işi almak için öncelikle belirli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Lise Mezunu 400 Kişiye Memurluk İmkanı:

Öncelikle iş başvurusunda bulunacak kişilerin erkek olması istenmektedir. İş başvurusunu yaptıktan sonra alımı yapılacak Liseden başarılı bir şekilde diplomasını almış kişiler ise İçişleri Bakanlığının çatısının altında hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğünde görev alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ise, İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılan 400 kişinin 2020 ile 2021 sezonunda Mahalle ve Çarşı bekçisi olarak görev alacağı bildirildi. Alınacak bireyin ise askerliğini bitirmiş olması gerekmektedir.

Alınacak olan 400 Lise Mezununun Yerine Getirmesi Gereken Koşullar:

Liseyi başarı ile tamamlayıp diplomasını alan 400 kişiye verilecek olan memurluk imkanına başvuru yapacak olan kişilerin istenilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Verilen koşulları yerine getirmeyen bireyler bu imkandan yararlanamayacaktır. İstenilen koşullar ise:

*Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olması,

*Bireyin 18 yaşında ve 18 yaşının üstünde olması

*Bireyin 31 yaşından küçük olması gerekmektedir,

*Askerlik görevi bitirmiş olunması,

*Vücut kitle endeksinin 18 ile 27 aralarında olması gerekmektedir,

*İkametgahının İstanbul’ da bulunması ve kişinin İstanbul’ da yaşaması gerekmektedir,

* Silah taşıma ve kullanımı için bir çeşit hukuki engelin bulunmaması,

*Emniyet teşkilatının belirlemiş olduğu bir takım özellikleri yerine getirmek,

*Lise ve üzeri bir eğitimi başarı ile tamamlayıp diplomasının alınmış olması,

*Kamu ve kurum haklarından yararlanan biri olmak,

*Verilen görevi yerine getirmesini önleyen herhangi bir hastalık ve engelin bulunmaması,

*Kişinin işe alımı için açılacak olan güvenlik soruşturmasında sonuçlarının olumlu çıkması,

*Kişinin işe alımı için açılacak olan arşiv soruşturmasında sonuçlarının olumlu çıkması,

*Kinin madde ve alkol kullanımının bulunmaması gerekmektedir,

*Kişinin siyasi bir partiye ve diğer tür partilere üyeliğinin bulunmaması gerekmektedir,

*Bulunduğu yakın toplum ve uzak toplum içerisinde kötü anılmamak, iyi bir şöhrete sahip olmak,

*Polis eğitimi vermekte olan kurumlardan herhangi bir neden ile atılmış olmamak,

*Terör ve benzeri örgütler ile herhangi bir bağlantısının bulunmaması

*Yasa dışı ve yasa kapsamında düzenlenen eylem, yürüyüşler, miting ve toplantıya katılmaması ve katılmamış olması gerekmektedir.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak:

Kişilerin Lise Mezunu olma şartı ile yaptığı başvuruların online bir şekilde yapılması gerekmektedir. Adayların e-Devlet aracılığı ile sisteme giriş yaparak, başvuru yapacak olanlar için hazırlanan başvurma formunu doğru ve eksik bulunmadan doldurmalı ve ardından gönderdiği taktirde ön başvurusunu tamamlarlar. Online başvuruların hepsi birer ön başvurudur. Ön başvuru yapmayan adaylar, koşulları yerine getirmeyen adaylar ve sınavlarda istenilen başarıyı sağlayamayan adaylarla aynı kefeye konulacak ve kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Adayların yapacağı başvurudan öncesinde ise 250 Türk Lirası bir ücret yatırmalıdırlar. Başvuruda bulunan adaylar 250 Türk Lirası tutarını ödemelerinin ardından yapılacak olan sınava girebilirler. Sınavlarından da başarılı bir şekilde ayrılmaları durumunda adaylar görev yerlerini İçişleri Bakanlığında alacak ve birer bekçi olacaktır. Lise Mezunu olarak alınacak olan 400 Memur başvurusunda bulanan adayların sınav için alınacak olan ücreti 2 Ekim 2020’ ye kadar Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Halkbank Gölbaşı Şubesi tarafınca belirlenen 2020 ile 2021 dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı adlı hesaba yatırmak zorundadır.

Bekçilik Görevi Nedir:

Bekçiler, gece geç saatlerde onlar için belirlenmekte olan bir alanın veya bölgelerin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bireylerdir. Özel bir durum olmadığı müddetçe çalışma saatleri 22.00’ dan sabah 6.00’ dır. Bireylerin silah taşıma ve gerekli nedenler çerçevesinde kullanılması gibi yetkileri bulunmaktadır. Amaçları ise bahçe ve parklar, toplu taşımada kullanılan taşıtların geldiği peronları, sokak ve caddelerin güvenliğini arttırmak ile görevlendirilmişlerdir. Yani jandarma ve polis kuvvetlerinin yardımcıları pozisyonundadırlar. Jandarma ve polis gibi kolluk güçlerinin müdahale etmesi için zaman olmayan durumlarda bekçilerin müdahale etmesi gerekmektedir. Bekçilerin yapması gereken diğer görevleri ise:

*Uyuşturucu ticareti yapmakta bulunan bireyleri tespit ve yakalama işlemleri,

*Yasal şartların dışında oynanmakta olan bahis ve kumar oynayan ve oynatan kişilerin bulunması ve yakalanması,

*Halkın huzuru ve güvenliği gibi kamuyu rahatsız eden bireylerin bulunması ve gerekli bulunduğunda polisler tarafınca yakalanıp, göz altına alınmasını sağlamak.

*Dikkat çekmekte olan bireyin kimlik sorgulamama gibi işlemlerinin yapılması,

*Gerekli görüldüğü taktirde bekçilerin zorluk çıkartmakta olduğu bir birey için “zor kullanma yetkisi” dahilinde zor kullanmak.