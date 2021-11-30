Lightning Network Coin nedir? Lightning Network Coin değerlenir mi?

Lightning Network, sistem üzerine kurulmuş olan bir kripto para birimidir. Bu sanal para üzerine birçok kullanım senaryosu kurulmuş ve gelecekte yükselişi beklenen bir platformdur.

Lightning Network, piyasasının henüz başlangıcında olan bir kripto para birimidir. Platformda, kullanıcılar günlük olarak işlem yapamamaktadır. Kullanım sayısı her geçen gün artan para biriminin ilerleyen günlerde iyi bir seviyeye geleceği öngörülüyor.

Lightning Network Coin nedir?

Kripto para piyasasının hayatımıza girmesiyle artık birçok kişi yatırımlarını bu kanal üzerinden gerçekleştiriyor. Coin ödeme aracı olarak görülen Lighting Network’ta, transfer ve onay aşaması olmasıyla ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi birçok kişinin bu coini tercih etmesine neden olmaktadır.

Transfer edilen Bitcoin yaklaşık 30 dakika içerisinde karşı tarafa iletilmektedir. Bu süre içerisinde bitcoin platformu nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılmasına engel olmaktadır. Lightning Network coin, bu zaman sorunundan dolayı ortaya çıkan bir kripto para birimidir. Hızlı ve güvenilir olması ve 30 dakikalık zamanı kısaltması nedeniyle birçok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir.

Lightning Network coin ilerde nasıl olacak?

Ligthning Network coin için uzmanların değerlendirmelerine bakıldığında, kullanıcılara zaman tasarrufu yaptırması ve güvenilir olması nedeniyle yakın gelecekte yükselişe geçerek iyi bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.