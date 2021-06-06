LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavı hafta sonu 6 Haziran Pazar günü yapılacaktır. LGS’ye girecek olan öğrenciler büyük heyecan yaşarken sınav gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.
6 Haziran’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
İstanbul’da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında İETT, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecektir.
Ankara’da da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerden öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla kendileri, velileri ve görevli öğretmenler, sınav gününde ücretsiz yararlanabilecekler.