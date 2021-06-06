LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavı hafta sonu 6 Haziran Pazar günü yapılacaktır. LGS’ye girecek olan öğrenciler büyük heyecan yaşarken sınav gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

6 Haziran’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

LGS sınavının ilk oturum saat 09:30’da ikinci oturum ise saat 11:30’da başlayacaktır. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru verilecektir ve 75 dakika süreleri olacaktır. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru verilecektir ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süre verilecektir.

İstanbul’da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında İETT, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecektir.

Ankara’da da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerden öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla kendileri, velileri ve görevli öğretmenler, sınav gününde ücretsiz yararlanabilecekler.