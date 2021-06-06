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LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Öğrenciler tarafından 6 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavında otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Haziran 2021 Pazar 11:45
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavı hafta sonu 6 Haziran Pazar günü yapılacaktır. LGS’ye girecek olan öğrenciler büyük heyecan yaşarken sınav gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

LGS sınavının ilk oturum saat 09:30’da ikinci oturum ise saat 11:30’da başlayacaktır. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru verilecektir ve 75 dakika süreleri olacaktır. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru verilecektir ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süre verilecektir. 

6 Haziran’da toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

İstanbul’da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında İETT, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecektir.

Ankara’da da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerden öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla kendileri, velileri ve görevli öğretmenler, sınav gününde ücretsiz yararlanabilecekler.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:45
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6 HaziranLGSLGS Toplu TaşımaToplu Taşıma
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