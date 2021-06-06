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LGS öncesi hangi dualar okunur? LGS sınavında başarılı olmak için başarı duası

Öğrenciler 6 Haziran günü girecekleri LGS öncesi yoğun stres altındadırlar. Pazar günü LGS’ye girecek olan öğrenciler sınavda başarılı olmak için okunacak duaları araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise dışarda onlar için dualar okuyacaktır. Peki LGS öncesi hangi dualar okunur? LGS sınavında başarılı olmak için başarı duası nedir? işte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 10:43
LGS öncesi hangi dualar okunur? LGS sınavında başarılı olmak için başarı duası
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Lise Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar günü iki oturum olarak gerçekleşecektir. LGS öncesi sınav stresi yaşayan öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise dışarda onların başarılı olması için dualar okuyacaktır. Veliler dualar okuyarak çocuklarına dışarıda manevi olarak destek verecektir. 

LGS öncesi hangi dualar ve sureler okunur?

-Sınav duasının Arapça okunuşu: “Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.” /(İsra 80.ayet)

Anlamı: “Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.” Bu dua sınava girecek kişi tarafından sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah sınava girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur; "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

Anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

- Sınav başlayınca da şu dua okunur: "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

Anlamı:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

- Kalem süreside sınava girerken okunabilecek dualar arasında yer almaktadır. Kalem suresinin okunuşu:

1.Nun velkalemi ve ma yesturune.

2.Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

3.Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

4.Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

5.Fesetubsıru ve yubsırune.

6.Bieyyikumulmeftunu.

7.İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

8.Fela tutı'ılmukezzibiyne

9.Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10.Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

11.Hemmazin meşşain binemiymin.

12.Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

13.'utullin ba'de zalike zeniymen.

14.En kane za malin ve beniyne.

15.İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16.Senesimuhu 'alelhurtumi.

17.İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18.Ve la yestesnune.

19.Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20.Feasbehat kessariymi.

21.Fetenadev musbihıyne.

22.Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23.Fentaleku ve hum yetehafetune.

24.En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

25.Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

26.Felemma reevha kalu inna ledallune.

27.Bel nahnu mahrumune.

28.Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29.Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30.Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

31.Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32.'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33.Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

34.İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

35.Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36.Ma lekum keyfe tahkumune.

37.Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38.İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39.Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40.Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

41.Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42.Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

43.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

44.Fezeniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

45.Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46.Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47.Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

48.Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49.Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

50.Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

51.Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52.Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:43
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