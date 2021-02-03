İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

LGBT nedir, ne demek? LGBT-İ ne demek, açılımı ve tarihi

Şu sıralar gündemden düşmeyen LGBT terimi nedir? Neyi ifade etmektedir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:03
LGBT nedir, ne demek? LGBT-İ ne demek, açılımı ve tarihi
Takip Et:

1980’lerde LGB olan terim kapsayıcılığının yetersizliğinden dolayı yerini LGBT kısaltımına bırakmıştır. LGBT, açılımı Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transseksüel kelimelirinin baş harfinden almaktadır.

 

LGBTİ ise daha kapsamlı olan ve içine İntersex’i de dahil eden bir kavramdır.

 

Peki kısaltıma dahil olan bu terimler ne anlama gelmektedir?

 

Gay ve Lezbiyen, sadece hem cinslerine ilgi duyan kişileri kapsayan bir terimken Transseksüellik ait olduğu cinsiyeti reddeden kişilere denir.

 

Günümüzde hala hakları çiğnenebilen LGBTİ topluluğu, hak arayış yollarında birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bunlardan biri de her yıl yapılan Onur Yürüyüşü’dür. Bu tür aktivitelere ‘LGBT kültürü’ de denir.

Ne yazık ki bu kadar uğraşın ardından LGBT kısaltımı yerine hala ‘Gay’ kelimesi kullanılabilmektedir.



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LGBTLGBTİGAYLEZBİYEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Popüler Haberler

Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021
Fox TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2021 HES kodu işlemleri
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
Nedir bu Pik noktası? Pik yapmanın anlamı nedir?
Filyasyon nedir? Filyasyon çalışması nasıl yapılır? Bakan Filyasyon çalışması dedi Türkiye merak etti!
65 Yaş aylığı nedir? Kimler başvuru yapabilir? 65 Yaş ayluğı başvuru detayları ve şartları
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım dizisi konusu ve çekim yeri
Falcao gol atınca çalan şarkı hangisi? Falcao gol şarkısı
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.