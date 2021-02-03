LGBT nedir, ne demek? LGBT-İ ne demek, açılımı ve tarihi

1980’lerde LGB olan terim kapsayıcılığının yetersizliğinden dolayı yerini LGBT kısaltımına bırakmıştır. LGBT, açılımı Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transseksüel kelimelirinin baş harfinden almaktadır.

LGBTİ ise daha kapsamlı olan ve içine İntersex’i de dahil eden bir kavramdır.

Peki kısaltıma dahil olan bu terimler ne anlama gelmektedir?

Gay ve Lezbiyen, sadece hem cinslerine ilgi duyan kişileri kapsayan bir terimken Transseksüellik ait olduğu cinsiyeti reddeden kişilere denir.

Günümüzde hala hakları çiğnenebilen LGBTİ topluluğu, hak arayış yollarında birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bunlardan biri de her yıl yapılan Onur Yürüyüşü’dür. Bu tür aktivitelere ‘LGBT kültürü’ de denir.

Ne yazık ki bu kadar uğraşın ardından LGBT kısaltımı yerine hala ‘Gay’ kelimesi kullanılabilmektedir.

