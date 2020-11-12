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Lezzeti dillere destan poğaça tarifi! Galeta unuyla poğaça yapımı

Evde kendi başına poğaça yapmak isteyen kişiler için lezzetli poğaça tarifi. Evde poğaça yapmak isteyenler için poğaça tarifi. Evde Poğaça yapmak için lazım olan malzeme listesi ve hazırlanış sürecinin nasıl olduğunu merak edenlere özel galeta unuyla yapılan poğaça tarifi.

12 Kasım 2020 Perşembe 23:08
Lezzeti dillere destan poğaça tarifi! Galeta unuyla poğaça yapımı
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Kahvaltı masasında aynı hamur işlerinden sıkıldınız mı? "Bu bir pastaneden aldığım hamur işlerinden biraz farklı ama evde bildiğim malzemelerle kendi hamur işlerimi yapmak istiyorum mu dediniz? Burada başka bir harika poğaça tarifimiz var.


Bu tarifte, galeta unuyla poğaça hazırlanışını, malzemelerini ve tekniklerini sizlerle paylaşacağız. Bu poğaçayı yerken ağızda kırıntılar kırılır ve bu poğaçayı tadan kişileri etkisi altına almayı başaracak türdendir.  

Muhteşem Poğaça için Malzemeler:

  • Aldığı kadar un
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket galeta unu

Muhteşem Poğaçanın Hazırlanışı:

  1. Derin bir karıştırma kabına bir bardak sıvı yağ, iki bardak yoğurt, üç paket karbonat ve bir çay kaşığı tuz koyalım. Bir blender yardımıyla malzemeleri homojen hale gelene kadar karıştırınız.
  2. Unu yavaş yavaş karışıma ekleyin. Hamur yoğurma derecesine gelene kadar spatula ile yavaş yavaş karıştıralım. Sonra hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur yapışmaz seviyeye ulaştığında un eklemeyi bırakabilirsiniz.
  3. Hamuru en az 10 dakika yoğurmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hamur hamurunun anahtarı yoğurmaktır. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız çörek o kadar lezzetli olur ve ağzınıza yayılır.
  4. Yoğurulmuş hamuru tezgâha koyun. Onları istediğiniz boyuta bölün.
  5. Galeta ununu başka bir tabağa koyun.
  6. Ayırdığınız bezeyi şekillendirmek için yuvarlayın. Oluşması zorsa ellerinize biraz yağ ekleyebilirsiniz.
  7. Ardından yoğurduğunuz hamuru galeta ununa bulayınız. Galeta ununu hamur işinin tüm yüzeyine eşit olarak dağıttığınızdan emin olun.
  8. Hamuru yağlanmış veya üzerine yağlı kâğıt serpilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
  9. Fırını önceden 180 derece ısıtın. Sonra hamur işini fırına koyun. Hamurun üstü kızarana kadar pişirin. Pişirme süresi fırının marka ve modeline göre değişir. Bu yüzden lütfen hamur işlerinizi kontrol edin.

Hamuru fırından çıkardığınızda "böyle bir lezzet bulmak zor" diyeceksiniz. Mutfakta sıcak servisler yapmak istiyorsanız hamur işi tariflerini kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.11.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
PoağaçaPoğaça Tarifi
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