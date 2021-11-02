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Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?

Lehim bandı işçisi olarak çalışan kişiler kaç TL maaş alıyor? Lehim bandı işçisi olabilmek için hangi özelliklere sahip olunmalı? Peki Lehim bandı işçisi ne yapar? Konuya ilişkin tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz.

02 Kasım 2021 Salı 14:21
Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?
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Lehim bandı işçisi olarak çalışmak ne kadar kazandırıyor? Lehim bandı işçisi aylık kaç TL maaş alıyor? Lehim bandı işçisi olarak çalışan kişiler, birbiri içerisinde olan çeşitli parçalırın lehimleme işlemini yapan kişiler olarak görevlendiriliyor. 

Bir lehim bandı işçisi aylık ortalama olarak 4 bin 250 TL kazanç sağlayabiliyor. Lehim işçisi maaşı en düşük 2 bin 286 TL kabul edilirken en yüksek 6 bin 350 TL kazanç sağlayabiliyorlar. Lehim bandı işçisi olarak çalışan kişilerde aranan eğitim düzeyi en az ilköğretim seviyesinde olması belirtiliyor. 

Lehim işçisi, birtakım parçaların sağlamlığını artırmak amacıyla onları birleştirerek bir arada kalmalarını sağlayacak şekilde lehimlemekle ilgili çalışmalar yapıyor. İşlem sırasında olası tıkanma durumlarını da gözlemleyerek belirlenen şekillerde onların lehimleme işlemlerini yapıyor. 


Son Güncelleme: 02.11.2021 14:21
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