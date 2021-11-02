Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?

Lehim bandı işçisi olarak çalışmak ne kadar kazandırıyor? Lehim bandı işçisi aylık kaç TL maaş alıyor? Lehim bandı işçisi olarak çalışan kişiler, birbiri içerisinde olan çeşitli parçalırın lehimleme işlemini yapan kişiler olarak görevlendiriliyor.
Lehim işçisi, birtakım parçaların sağlamlığını artırmak amacıyla onları birleştirerek bir arada kalmalarını sağlayacak şekilde lehimlemekle ilgili çalışmalar yapıyor. İşlem sırasında olası tıkanma durumlarını da gözlemleyerek belirlenen şekillerde onların lehimleme işlemlerini yapıyor.
Son Güncelleme: 02.11.2021 14:21