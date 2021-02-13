Lebron James'in hediye olarak aldığı Kobe ayakkabısı açık arttırmada!

NBA oyuncularının efsane isimlerinden Kobe Bryant 2002'de Lebron James'e hediye olarak verdiği ayakkabıyı açık arttırmaya çıkardı. Lebron James'in lise maçında giymiş olduğu ayakkabının satışı 24 Şubat'ta gerçekleşecek. İntenet üzerinde açık arttırma için verilen son fiyat ise 126 bin TL.

NBA tarihinin yıldız isimlerinden Los Angales Lakers'ın başarılı oyuncusu Lebron James'in seneler önce giymiş olduğu ayakkabı açık arttırmaya çıkarılacak.

Lebron James'in 2002' de lise maçında Carmelo Anthony'nin takımına karşı oynadığı sırada giydiği ayakkabıyı Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından açık arttırmaya çıkarıldı. Lebron James'in bu ayakkabısı Kobe 2 serisi.

Geçen sene helikopter kazası ile hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'tan James'e hediye edilmişti. Ayakkabı 11 Eylül terör saldırılarından sonra tasarlanmış ve Amerikan bayrağı renkleriyle dikkat çekmişti. Lebron James ayakkabının ayağına küçük gelmesine rağmen bu hediye karşısında maçta giydiği biliniyor.

İntenetten gerçekleştirilecek olan açık arttırma aktif bir şekilde deavm ediyor. Ayakkkabı için verilen son rakam 13 Şubat tarihi ile 18 bin (126 bin TL). Açık arttırmanın bitiş tarihi ise 24 Şubat'a kadar olacak.