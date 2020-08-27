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LCW mağazalarında ödeme şekilleri ve mesai saatleri?

Türkiye'nin en büyük mağazalarından olan LCW'nin çalışma saatleri ve ödeme şekilleri nasıl olmaktadır. LCW'de katalog mankeni olmak için ne yapmak gerekir?

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:11
LCW mağazalarında ödeme şekilleri ve mesai saatleri?
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2020 yılı LCW çalışma saati saat sabah 10.00-22.00 saatleri arasıdır. Mağaza covid-19 salgınından dolayı mağazalarını belli bir süreye kadar kapatma kararı almıştı. Hayatın yeniden normale dönmesiyle beraber mağazalarını yeniden aynı saat aralıklarında açma kararı aldı. LCW mağazaları hafta sonu, bayramlar ve resmi tatillerin olduğu günlerde hizmet sunmaktadır.

LCW Mağazaları Taksit İmkanı Var mı?

LCW mağazaları müşterilerine taksit imkanı sunmaktadır. Markanın taksit yapabildiği kartlar şu şekildedir;

  • Bonus Card
  • World
  • CardFinans
  • Maxımum
  • Axess
  • Paraf Kart
  • Advantage
  • Türkiye Finans Katılım Bankası

LCW Katalog Çekimlerinde Model Olunabilir mi?

LCW mağazalarında modellik yapabilmek için başvuru yapmanız gereklidir. Katalog modellerini ajanslardan seçen mağaza hangi ajansla çalıştıklarını ise gizli tutmaktadırlar.

LCW Ürün İade ve Değişimi

Almış olduğunuz ürünü değiştirmek istiyorsanız LCW mağazaları ürün için 30 gün sizlere süre tanımaktadır. 30 gün içinde ürünü iade edebilir ya da değiştirebilirsiniz. Değiştirmek için ürünün fişi ya da faturayı yanınızda götürmelisiniz.

LCW Sense

LCW mağazasının görme engelliler için geliştirmiş olduğu uygulama, görme engelli kişilerin ürün hakkında ki kumaş, renk, fiyat, desen vb. bilgileri hakkında rahatlıkla bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Bu uygulamayı, Appstore, Google Playstore gibi uygulamalardan indirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde göreme engelli olan bireyler kimseden yardım almadan kendi başlarına ürün hakkında bilgi sahibi olabilmekte. Cep telefonuna bu uygulamayı indiren kişiler, uygulama sayesinde sesli bir şekilde ürün hakkında her bilgiye sahip olabilmekte.

LCW Şubeleri Nerelerde Var?


Ankara’da bulunan mevcut şubeler;

  • Çıkrıkçılar
  • Necatibey
  • Ziya Gökalp
  • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
  • Bakanlıklar
  • Akdere
  • Tunalı Hilmi
  • Aydınlıkevler
  • FTZ AVM
  • Antares
  • Kızlarpınarı
  • Taurus AVM
  • Zirvekent
  • Dikmen
  • Cepa
  • Kentpark
  • Anatolium
  • Podium AVM
  • Hüseyingazi
  • Ufuktepe
  • Outlet Ankara
  • Atlantis AVM

İstanbul’da bulunan mevcut şubeler;

  • Hükümet
  • Üsküdar
  • Yasa Caddesi
  • Halitağa
  • Nautilus
  • Brandium Ataşehir
  • Bağdat Caddesi

İzmir’de bulunan mevcut şubeler;

  • Kemeraltı
  • Kıbrıs Şehitleri
  • Bozyaka
  • Çankaya
  • Şirinyer
  • Karşıyaka
  • Outlet Gaziemir
  • Forum Bonova
  • Çiğli Kipa
  • Optimum
  • 8 Eylül Caddesi

 

LCW Burs Yardımı

LCW’nin burs desteğinden yararlanabilmek için mağaza yoluyla ya da kişisel başvuru yoluyla başvurmak gerekmektedir.

LCW Kapıda Nakit Ödeme

LCW’den intenet üzerinde alışveriş yapan kişiler kapıda nakit ödeme imkanına sahip değillerdir. Bu seçenek sadece Türkiye içerisinde yapılacak olan alışverişlerde geçerlidir. Kapıda nakit ödeme yapabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor;

  • Kapıda nakit ödeme tutarı 6,99 TL olarak belirlenmiştir.
  • Mağaza, faturanın ve teslimat yapılacak olan adresin aynı olması şartı sunuyor.
  • Kurumsal faturada bu geçerli değildir.
  • Kapıda ödeme siparişiniz elinize ulaşmadan bir başka sipariş daha veremezsiniz.
  • 2.000 TL ve üzerindeki siparişlerinizde bu imkan sağlanamamaktadır.

LCW kredi Kartı İle Ödeme

İntenet üzerinden alışveriş yapacağınız zaman LCW mağazaları size bu yönde imkan sunmaktadır. Almak istediğiniz ürünü sepete ekledikten sonra, ekranda belirecek olan ödeme yöntemlerinden kredi kartı ile ödeme seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Banka kartınızdan onay aldıktan sonra siparişiniz kargoya verilecektir.

LCW Banka Kartı/3D Ödeme

İntenet üzerinden yapılacak olan alışverişin banka kartıyla ödeme kısmında bulunan bu seçenek müşterilere güvenli ödeme imkanı sunmaktadır. Bu seçeneği işaretleyen müşteriler ödeme bilgilerini sadece ödeme yapacağınız banka ve sizin görebileceğinizi söylemektedir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
LCWGiysi
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