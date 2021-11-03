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Lavaş Ustası ne kadar maaş alıyor? Lavaş Ustası iş ilanları

Lavaş Ustası ne iş yapmaktadır? Lavaş Ustası ne kadar maaş alıyor? Lavaş Ustasının iş tanımının ne olduğu ve bu işten ne kadar kazanç elde ettiği merak ediliyor. Biz de bu yazımızda sizlere lavaş ustası ile alakalı merak edilenleri açıkladık. İşte detaylar...

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:23
Lavaş Ustası ne kadar maaş alıyor? Lavaş Ustası iş ilanları
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Lavaş ustası olarak çalışan kilerin ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Bu iş ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır ve hangi işleri yapmaktadır? Lavaş ustası olan kişiler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Bu yazımızda merak edilen tüm soruların yanıtlarını paylaştık. İşte lavaş ustası olan bireylerin yaptığı işler ve aldıkları maaşlar…

Genellikle yemek işletmelerinde çalışan lavaş ustalarının ne iş yaptıkları, görev tanımları ve aldıkları maaş merak konusu oldu. Bunun yanı sıra lavaş ustası olmak için hangi okulda ve hangi bölümde okunması gerektiği de merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

Lavaş ustası tanımı nedir?

Lavaş ustası, tek başına ve belli bir zaman dilimi içinde buğday ununu farklı işlemlerden geçirerek incecik açtıkları hamurdan lavaş ekmeği yapabilen, bu yeteneğe sahip olan kişidir.

Lavaş ustası ne kadar maaş alıyor?

Lavaş ustalığı yapan kişiler aylık ortalama 4 bin 250 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek ile ilgilenen kişiler aylık minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum 8 bin 750 TL maaş almaktadır. Bu iş ile ilgilenenler İŞKUR intenet sitesi üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirler.

Lavaş ustası olmak için hangi okul ve hangi bölüm okunmalıdır?

Bu iş ile ilgilenmek isteyen kişiler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Lavaş ustası hangi işleri yapmaktadır?

  • Lavaş ekmeğine uygun unu  hamur teknelerine almak, yeteri kadar tuz katarak su ile yoğurup hamur haline getirmek,
  • Elde edilen bu hamurun ekmek hamurundan daha ince bir kıvamda olmasına dikkat etmek,
  • Teknedeki hamurdan küçük hamur yumakları hazırlamak,
  • Merdane ile hafif inceltilen hamur yumaklarını tepir üzerine yaymak,
  • Tepirin üzerindeki lavaşı odun ateşi ile yanan tandırın iç yan yüzeylerine yapıştırmak,
  • Lavaşı çıkararak soğumaya bırakmak
  • Ambalajlayarak satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lavaş ustası meslek ana grubu nedir?

Lavaş ustasının meslek ana grubu Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek alt ana grubu nedir?

Lavaş ustası meslek alt ana grubu ise Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek grubu nedir?

Bahsi geçen iş ile ilgilenenlerin meslek grubu Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek birim grubu nedir?

Lavaş ustası olan kişilerin meslek birim grubu ise Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçılarıdır.

Lavaş ustası meslek kodu nedir?

Lavaş ustası olarak görev yapan kişilerin Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Lavaş Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.22’dir.

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
LavaşUstasıMaaşİşçi
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