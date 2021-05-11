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Lastiği patlayan otomobil, kaldırımda oturan kişinin ölümüne sebep oldu

Antalya Kepez'de yaşanan olayda Sevinç Ç. isimli kadının idaresindeki otomobil yolda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı ve kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Tezel, kaza yerinde hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2021 Salı 18:35
Lastiği patlayan otomobil, kaldırımda oturan kişinin ölümüne sebep oldu
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası öğlen saatlerinde  Antalya Kepez ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Sevinç Ç. isimli kadının idaresinde ki özel otomobil şehir merkezinde seyir halindeyken, lastiği patladı ve araç kontrolden çıktı.

Üzerine gelen araçtan kaçamadı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, bu esnada kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e çarptı.Talihsiz kazada Tezel üzerine gelen otomobilden kaçamadı ve duvar ile araç arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine hemen 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kaza yerine kısa süre içinde intikal eden ekipler, yaptıkları incelemede duvar ile araç arasına sıkışan Tezel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken,araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza
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