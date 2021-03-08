Lastiği patlayan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

18 kişinin yaralandığı trafik kazası Bursa - Balıkesir arasındaki karayolunda Karacabey civarlarında meydana geldi.

Sabah saatleriden içerisinde yolcu taşıyan özel bir firmaya ait, sürücüsünün Ali Erdemir olduğu yolcu otobüsü yolda seyir halindeyken, lastiğinin patlamasıyla birlikte kontrolü kayboldu.

Karayolunda bir süre savrulan yolcu otobüsü daha sonra yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 18 yolcunun yaralandığını belirledi. Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralanan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.