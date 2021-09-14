Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?

Larin Kayataş sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra doktorluk mesleğinden men edildi. Yaşanan bu olay gündem oldu. Larin Kayataş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Larin Kayataş ne dedi?

Larin Kayataş meslekten men edildi

İstanbul'da yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Larin Kayataş isimli doktor, bir yıldır işyerinde baskı altında kaldığını ve bunun sonucunda memuriyetine son verildiğini aktardı.

Kayataş, atanmasının ardından ikinci gün bir hastane personelinin "davranışlarının genel ahlaka uygun olmadığını" görmediği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunarak üç ay süreyle açığa alındığını söyledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün de disiplin soruşturması başlattığını belirten Kayataş, dün (13 Eylül) önce kınama cezasına çarptırıldığını, ardından memurluktan men edildiğini ve doktorluk görevine son verdiğini açıkladı. Kayataş, bu süreçte savunmayı üç kez kabul ettiğini ve kendisine "8 Mart'a neden katıldınız?", "Bu arada trans kadın mısınız?", Seçim geldiğinde CHP’ye bas geç’’ Tweet'inizle ne demek istiyorsunuz? Gibi soruların yöneltildiğini aktardı.

Kayataş şu açıklamaları da yaptı ;"Ne zamandan beri 8 Mart'ta katılmak ,CHP’ye oy vermek ya da trans kadın olmanın suç olduğu ve doktorluk yapmayı engellediği bu ülkede görülmüş?’’ Sosyal medya paylaşımlarının Genel ahlaka uygun olmadığı ve Etik memurların davranışlarına uygun olmadığı belirtildiğini aktardı Özel hayatına kimsenin karışamayacağını belirterek '' Memurluk adına özel hayatıma karışma hakkına sahip değilsiniz’’ açıklamalarında bulundu. Doktorluk görevini eksiksiz yerine getirdiğini bu mesleği çok sevdiğini açıkladı.