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Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Larin Kayataş, hakkında açılan soruşturma sonrası mesleğinden men edildi. Mesleğinden men edilen Larin Kayataş, konuya ilişkin tepkisini gösterdi. Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu. Larin Kayataş kimdir,neden mesleğinden men edildi? 14.09.2021 tarihli haberimizde Larin Kayataş ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte Larin Kayataş hakkında son detaylar...

14 Eylül 2021 Salı 20:30
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?
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Larin Kayataş sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra doktorluk mesleğinden men edildi. Yaşanan bu olay gündem oldu. Larin Kayataş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Larin Kayataş ne dedi?

Larin Kayataş meslekten men edildi

İstanbul'da yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Larin Kayataş isimli doktor, bir yıldır işyerinde baskı altında kaldığını ve bunun sonucunda memuriyetine son verildiğini aktardı.

Kayataş, atanmasının ardından ikinci gün bir hastane personelinin "davranışlarının genel ahlaka uygun olmadığını" görmediği için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunarak üç ay süreyle açığa alındığını söyledi.  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün de disiplin soruşturması başlattığını belirten Kayataş, dün (13 Eylül) önce kınama  cezasına çarptırıldığını, ardından memurluktan men edildiğini ve doktorluk görevine son verdiğini açıkladı. Kayataş, bu süreçte savunmayı üç kez kabul ettiğini ve kendisine "8 Mart'a neden katıldınız?", "Bu arada trans kadın mısınız?", Seçim geldiğinde CHP’ye bas geç’’ Tweet'inizle ne demek istiyorsunuz? Gibi soruların yöneltildiğini aktardı.

 Kayataş şu açıklamaları da yaptı ;"Ne zamandan beri 8 Mart'ta katılmak ,CHP’ye  oy vermek ya da  trans kadın olmanın  suç olduğu ve doktorluk yapmayı engellediği bu ülkede görülmüş?’’  Sosyal medya paylaşımlarının Genel ahlaka uygun olmadığı ve  Etik memurların davranışlarına uygun olmadığı belirtildiğini aktardı Özel hayatına kimsenin karışamayacağını belirterek '' Memurluk adına özel hayatıma karışma hakkına sahip değilsiniz’’  açıklamalarında bulundu. Doktorluk görevini eksiksiz yerine getirdiğini bu mesleği çok sevdiğini açıkladı.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:30
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