Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?

Larin Kayataş sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra doktorluk mesleğinden men edildi. Yaşanan bu olay gündem oldu. Larin Kayataş konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Larin Kayataş ne dedi?
Larin Kayataş meslekten men edildi
İstanbul'da yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Larin Kayataş isimli doktor, bir yıldır işyerinde baskı altında kaldığını ve bunun sonucunda memuriyetine son verildiğini aktardı.
Kayataş şu açıklamaları da yaptı ;"Ne zamandan beri 8 Mart'ta katılmak ,CHP’ye oy vermek ya da trans kadın olmanın suç olduğu ve doktorluk yapmayı engellediği bu ülkede görülmüş?’’ Sosyal medya paylaşımlarının Genel ahlaka uygun olmadığı ve Etik memurların davranışlarına uygun olmadığı belirtildiğini aktardı Özel hayatına kimsenin karışamayacağını belirterek '' Memurluk adına özel hayatıma karışma hakkına sahip değilsiniz’’ açıklamalarında bulundu. Doktorluk görevini eksiksiz yerine getirdiğini bu mesleği çok sevdiğini açıkladı.