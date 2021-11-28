Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri

Halı, çarşaf, perde, masa örtüsü gibi tekstil ürünlerinin daha uzun ömürlü olması için bu ürünlere ‘’laminasyon’’ adı verilen bir işlem uygulanır. Laminasyon işleminden sorumlu elemana ise laminasyon operatörü adı verilir. Türkiye’de laminasyon operatörü olmak isteyen yüzbinlerce kişi bu meslekte çalışanların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığını merak ediyorlar. Peki laminasyon operatörü maaş ı ne kadar?

Laminasyon Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Tekstil sektörünün önemli meslek dallarından olan laminasyon operatörlüğü en az ilköğretim seviyesinde eğitim alanların yapabileceği bir iştir. 2021 yılı itibariyle bir laminasyon operatörü ortalama olarak 3.170 TL maaş almaktadır. Türkiye genelinde laminasyon operatörü maaş aralığı ise 2.826 TL-3.670 TL’dir.

İş hayatlarına laminasyon operatörü olarak devam etmek isteyenler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan laminasyon operatörü iş ilanlarına bakabilirler.