Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri

Halı, çarşaf, perde, masa örtüsü gibi tekstil ürünlerinin daha uzun ömürlü olması için bu ürünlere ‘’laminasyon’’ adı verilen bir işlem uygulanır. Laminasyon işleminden sorumlu elemana ise laminasyon operatörü adı verilir. Türkiye’de laminasyon operatörü olmak isteyen yüzbinlerce kişi bu meslekte çalışanların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığını merak ediyorlar. Peki laminasyon operatörü maaş ı ne kadar?
Laminasyon Operatörü Maaşı Ne Kadar?
İş hayatlarına laminasyon operatörü olarak devam etmek isteyenler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan laminasyon operatörü iş ilanlarına bakabilirler.
Son Güncelleme: 28.11.2021 00:20