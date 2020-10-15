Lalin isminin anlamı nedir? Lalin hangi dilde bir isim, ne demek?

Yakın bir zaman içinde dünyaya gelmesi beklenmekte olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ ın bebeklerine verecekleri ismi açıkladı. Çiftin bebeklerine vereceği isim Lalin oldu.

Lalin İsminin Kökeni Nereden Gelmektedir:

Lalin isminin kökeni Türkçe değil. Lalin isminin hangi kökenden geldiğini söylemek ise oldukça zor çünkü Lalin kelimesinin karşılığı; Arapça, İspanyolca, Latince, Japonca, Hintçe, Çince ve Farsça içinde bulunmaktadır. Birçok ülkede ve toplumda ise Lalin ismi sıkça kullanılmaktadır. Önek vermek gerekirse; İspanya’ da bir beldenin adı Lalin’ dir, Polanya’ da Lalin isimli bir belde bulunmaktadır, İran’ da ise Lalin isminde şehir vardır.

Lalin Ne Anlama Geliyor:

Birçok dilde kullanılan Lalin ismi Antik Yunanca diline bakıldığında Lalin’ in anlamı ayın tam haline gelmiş adıdır. Ayrıca birden fazla dilde de ay ile ilgili anlamlara sahiptir.