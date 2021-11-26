Lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor? Lahmacun ustalarının maaşı şaşkınlık yarattı

Türkiye’de en çok sevilen yiyeceklerden lahmacunun yaratıcıları olan lahmacun ustalarının 2021 yılında aldığı maaş insanlarda şaşkınlık yarattı. Bu meslekte yer almak isteyen insanlar ise lahmacun ustalarının ne kadar maaş aldığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor?

Lahmacun Ustası Ne Kadar Maaş Alıyor?

Türkiye’de bir lahmacun ustası 2021 yılı itibariyle ortalama olarak 3.650 TL aylık maaş almaktadır. Lahmacun ustaları en az 2.826 TL, en fazla ise 5.370 TL maaş almaktadır. Oldukça zor bir iş yapan lahmacun ustalarının almış olduğu bu maaş bir çok insanda şaşkınlık yarattı.

Lahmacun ustası olmak için herhangi bir eğitim seviyesi şartı konulmuyor. Fakat tecrübe bu işte yer almak isteyenlerin karşısına çıkan en büyük engel olarak öne çıkıyor. Gerekli şartları sağlayan ve lahmacun ustası olarak çalışmaya başlayan kişilerin görevleri ise şunlar:

- İş planlaması ve organizasyonu yapmak

- Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

- Lahmacun hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlamak,

- Hamuru yapacağı lahmacun çeşidine göre merdane vb. araçla açmak,

- Kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak vb. malzemele harcını hazırlamak,

- Hazırlanan harcı lahmacun hamuru üzerine yaymak,

- Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

- Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

- Pişen lahmacunlarıporsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

-Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmaktır.

Lahmacun ustası iş ilanları genellikle İŞKUR’un resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Bu işte çalışmak isteyenler gerekli şartları sağladıkları takdirde bu iş ilanlarına başvuru yapabilirler.