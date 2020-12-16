Lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun için malzemeler ve kolay lahmacun tarifi

LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İç harcı için;

2 adet kırmızıbiber

3 adet yeşilbiber

2 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

½ çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

500 gram yağlı dana kıyma

Hamur için malzemeler

Beş su bardağı un

1 su bardağından biraz az su ( yaklaşık 200 ml )

1 tatlı kaşığı tuz

Püf noktası

1 tutam şeker

Lezzetinin daha iyi olması için hamur cıvık olmalıdır. fırın önceden ısıtılmış olmalı

Yapılışı;

Mutfak robotuna baharatları, salçaları, sıvı yağı ve kıyma hariç diğer malzemeler koyulur ve robottan çekilir. Son olarak ise maydanozlar iç harca eklenilir. İç harcı robotun içinden aldıktan sonra bir kaba koyulur. Ardından kaba, baharatlar, salçalar ve sıvı yağ eklenir ve iyice karıştırılır.

Kaba son olarak kıyma eklenir ve yoğurulur. Harç dinlendirilir.

Harç dinlenirken hamur yapılmaya başlanılır.

Suyu bir kaba dökün. Üzerine tuz ve şekeri ekleyin. Ardından unu azar azar ekleyin. Orta sertlikte bir hamur elde etmeniz gerekecektir.

Hamurunuzu tezgahın üzerine alın ve en az beş dakika yoğurun. Hamuru eşit parçalara bölün ve üzerini örtün. En az bir saat dinlendirin. Bu sırada fırınınızı 250 dereceye ayarların.

Yaptığınız bezeleri teker teker açın. Mümkün olduğu kadar ince olmasına dikkat edin.

Açtığınız hamurların üzerine iç harcını güzelce serpiştirin. Harcın sulu olmasına dikkat edin.

Lahmacunu yağlı bir kağıda serin ve fırının tabanına yağlı kağıtla birlikte yerleştirin. Pişerken lahmacunun altını kürek benzeri bir mutfak eşyası ile kontrol edin.

Lahmacunun altı hafif yanık olduğu sırada fırından çıkarın diğer lahmacunlarınızı fırına yerleştirin. Her lahmacun 7 ile 10 dakika arasında pişecektir.

Ardından lahmacunlarınızı sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

Bir adet lahmacunun kalorisi yaklaşık olarak 327 kaloridir.