Lag BaOmer Bayramı nedir? Lag BaOmer Bayramı hangi ülkenin geleneği, neden kutlanır?

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in kuzeyinde bulunan Safed şehrinin yakınlarındaki Meron dağında Lag BaOmer bayramı kutlamaları sırasında çıkan izdihamdan dolayı toplamda 44 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 103 kişinin yaralandığı bayram kutlamaları sonrasında herkes Lag BaOmer bayramını merak etmeye başladı. Yahudilerin kutladığı Lag BaOmer bayramı merak ediliyor. Lag BaOmer bayramı neden kutlanır, Lag BaOmer bayramı nedir, Lag BaOmer olayı nedir, Lag BaOmer bayramı hangi ülkede kutlanır sorularının yanıtları belli oldu.

Lag BaOmer bayramı kutlamaları Meron Dağı’nda devam ederken, nedeni henüz anlaşılamayan bir yoğunluk meydana geldi. Bu olay sırasında ağır yaralanan insanlar oldu. bölgeye hızlı bir şekilde 6 tane ambulans helikopter yönlendirildi. Ayrıca çok sayıda sağlık ekibi bölgeye intikal etti.

Bu felaket görüntülerinin ardından İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak, bu olayın çok ağır bir felaket olduğunu ifade etti. Ayrıca yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ettiğini de söyledi. İsrail basınında çıkan haberlere göre olay sırasında 44 kişi öldü. Ayrıca toplamda 103 kişi yaralandı. Bu yaralılardan toplamda 44 tanesinin durumunun çok ağır olduğu öğrenildi. Sadece o bölgeye özel sahra hastanesi kuruldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı telefon şebekeleri çöktü. Meron Dağı’nda yaşanan bu ilginç olay sonrasında İsrail polisi soruşturma başlattır.

Lag BaOmer Bayramı Nedir?

Lag BaOmer Olayı

Lag BaOmer bayramı, sadece Yahudilere özel bir bayramdır ve İsrail’in kutlamış olduğu Şavuot ve Pesah bayramları arasında bulunan 49 günün 33. Gününde kutlanmaktadır. Lag BaOmer bayramı, haftalar anlamına gelir. Pesah vaktinin üstünden 7 hafta geçmesinin ardından Tanrı’nın Yahudilere Tora verdiğine inanıldığından bu bayram kutlanır. Lag BaOmer bayramı, Musevilerin ülkelerini paganlara ve Romalılara karşı korumak için direnişlerinin zaferler sonuçlandığı günün anısına kutlanıyor. Ayrıca Musevi ülkesinde görülen veba salgınının bir anda son bulması amacıyla kutlanır.

Lag BaOmer bayramı aynı zamanda Museviler için önemli biri olan Ribi Şimon Bar Yohay’ın ölüm yıl dönümü olarak kutlanır. Yohay, öldüğünde talebelerinin yas tutmasını değil, kutlamalar yapmasını vasiyet etti. Bu yüzden kutlamalar yapılır.

Lag BaOmer bayramı ayrıca Yahudi tarihinde birçok üzücü olayın gerçekleştiği dönemlere denk geldiğinden Yahudilerce oldukça önemsenen bir bayram olarak dikkat çeker. Rabbi Akiva’nın yanında 24 bin kadar öğrencisi vardı ve hepsi bir anda veba salgınıyla sarsıldı. Ancak bir anda bu hastalık kesildi. Bu durum onlar için mucize olarak nitelendirildi.

Lag BaOmer bayramında Şimon Bar Yohay, Zohar’ı herkesin anlayacağı şekilde kaleme almış ve öldüğü gün okunmasını istemiştir.