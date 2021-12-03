Koronavirüs salgınıyla beraber önemini iyice arttıran mesleklerden birisi olan Laboratuvar Teknikerliği, bilinmeyen bir maddeyi veya durumu laboratuvar ortamında araştıran kişiye denmektedir. Laboratuvar Teknikerleri, günlük hayatta kullanılan bir çok maddenin kullanıma uygun olup olmadığının anlaşılması için laboratuvar ortamında bu maddeler bir dizi testler uygular. Bu meslekte yer alanların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldıkları insanların gündeminde yer alıyor. Peki 2021 Laboratuvar Teknikeri maaşı ne kadar?

2021 Laboratuvar Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Genellikle İŞKUR üzerinden personel alımı yapan Laboratuvar Teknikerliği mesleğinin 2021 yılındaki maaşı ortalama olarak 5.250 TL’dir. Türkiye’de bir Laboratuvar Teknikeri en düşük 2.826 TL, en yüksek ise 8.800 TL aylık maaş almaktadır.