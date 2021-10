Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilim insanları labaratuvar koşullarında artık yapay et üretebilir hale geldiler. Bu konu her ne kadar vatandaşa tuhaf gelse de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müslümanların yapay et tüketmesine karşı ne cevap vereceği merak ediliyor.

Konu hakkında hassas davranan vatandaş, yapay olarak üretilmiş etin tüketilmesi hususunun müslümanlar açısından ne kadar doğru olduğunu bilmek istiyor. Yapay olarak oluşturulan etin dinen haram mı yoksa helal mi olduğu kafa karıştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada, yapay olarak üretilen et ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulunun herhangi bir fetvada bulunmadıklarını dile getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamadı ayrıca sosyal medyada yapay et yenmesinin dinen caiz olması ifadesinin gerçeği yansıtmadığını da belirtiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapay et tüketiminin dinen helal olduğu noktasında herhangi bir fetva bulunmadığı açıklandı.