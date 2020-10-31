İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

La Nina yılı ne demektir? La Nina anlamı

La Nina belirli bir dönemde atmosfer ve okyanuslarda yaşanan sıcaklık olaylarıdır. 2020 senesi ile La Nina yılına Ekim ayının sonlarında girmiş bulunmaktayız. Bunun üzerine okuyucular ise La Nina' nın ne olduğunu, nerede yaşanacağını ve etkilerinin neler olduğunu merak etmektedirler. Türkiye dahil tüm dünyayı etkileyecek olan La Nina hakkında detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 22:17
La Nina yılı ne demektir? La Nina anlamı
Takip Et:

LA NİNA NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR

La Nina Güney Salınımları küresel bir atmosfer/okyanus olaylarıdır. Doğu Büyük Okyanusu yüzeyindeki suların sıcaklığının yarattığı büyük salınımlar ve bunların yol açmakta olduğu atmosferik olaylara verilen genel addır La Nina. İspanyolcada ise kelimenin anlamı; oğlan, velet ve küçük kız anlamına tekabül etmektedir.

La Nina özellikle güney yarımküreyi etkilemektedir. Bu etkilerin ilk öneği ise 1923 senesinde Sir Gilbert Thomas Walker adlı birey tarafından tespit edilmiştir.

 

La Nina, Psifik Okyanusu taraflarında yani ekvator olarak o bölgede, Endonezya taraflarında alışa gelmemiş bir şekilde sıcaklığı bulunan okyanus yüzeyi ile  karakterize edilmiştir, yani sıcaklık alışa gelmedik şekilde yüksektir. El Nino ile karşı karşıya getirildiğinde ise Ekvatoral Pasifik bölgesinden Orta Amerika tarafına doğru alışa gelmemiş ölçüde soğuk okyanus suyu ile karakterize edilir.

Pasifik okyanusu bölgesinde yaşanmakta olan bu olaylar küresel bir şekilde iklimsel parametreleri üzerinde, yaşanacak olan yağışlar ve sel gibi etkenler üzerinde oldukça etkilidir. La Nina en güçlü meteorolojik etkiler ile birlikte, oluşmakta olduğu deniz bölgelerinin en yakınında bulunan çoğrafyalarda çok büyük etkilere sebep olmaktadır. Bu çeröevede kış zamanlarında yaşanan sıcaklar ABD’ nin güneydoğu taraflarında normalin üzerinde yani daha sıcak ve kuzeybatı tarafında ise normalden daha soğuk olacaktır.

 

LA NİNA SENESİNE GİRİŞ YAPMAKTAYIZ!

Profesör Doktor Orhan Şen(İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) yaptığı açıklamalar neticesi ile:


“Bu yıl yaşanacak olan sonbahar yağışları üzerinde bir gecikme gözlemleniyor. 1 Ekim bizim için su yılı(La Nina) başlangıcıdır. 1 Ekim’den şimdiki zamana kadar doğru düzgün bir yağış gözlemlenemedi, Eylül ayında da yağışlar düşüktü. Bu hafta ise yağışlar artık yavaş yavaş başlayacak, bunun beraberinde hava sıcaklarında düşüş görülecek ve yıldırımlı bir şekilde yağmur yağacak. Özellikle 31 Ekim tarihinde dikkatli olunması gerekiyor. Bu yağışların iklim krizlerinede etkisi büyüktür. Yağışların şiddetide çoğalacak.

Bu yıl La Nina senesidir. Bu da kuzey yarım kürede yağışların daha da az olacağını gösteriyor. Türkiye’ de ise biz artık yarı kurak iklime geçiş yaptık. Sellere yol açan yağışlar ile yoğun gök gürültülü havalar olmakta. Sene boyunca ise yalnız iki mevsime tanık oluyoruz artık. Marmara Bölgesinde ise herhangi bir dolu yağışı beklememekteyiz çünkü yer yüzeyi soğudu.”

 

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR ARTIYOR!

Her El Nino’ nun ardından La Nina dönemine geçiş yapıldığını söyleyen Şen;

“El Nino’ nun özelliği aşırı sıcaklıkla beraber yaşanan kuraklıktı, La Nina ise bunun tam tersi şeklinde etki etmekte. Böyle dönemler itibarında dünya genelinde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar artacak.

 

La Nina 2011 senesinde dünyanın çeşitli yerlerinde etkili olmuştur, özellikle Doğu Asya taraflarında aşırı yağışlar ve seller meydana gelmiştir. Muhtemelen bu La Nina senesinde de aynı olaylar meydana gelecek. Ancak etkileri farklılık gösterebilir yani bazı ülkeler daha çok etkilenirken bazıları daha az etkilenecek.” Dedi.

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
La Nina NedirLa Nina Ne DemekLa Nina 2021La Nina KışlarıLa Nina EtkisiLa Nina TürkiyeLa Nina 2020La Nina El Nino
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

La Nina yılı ne demektir? La Nina anlamı
Papara çöktü mü, neden açılmıyor? 31 Ekim Papara sorunu
Hamile Bir Kadın Gebelik Diyabeti Esnasında Ne Yapmalıdır? Belirtileri Nelerdir?
İnci Okan ve köpeği Fıstık sağlık durumları nasıl?
Fox TV Hepsi Benim başvuru formu ve whatsapp iletişim bilgileri
AFAD ve Kandilli deprem şiddetleri neden farklı açıklanıyor? Deprem büyüklükleri farkının sebebi ne?
Mavi Ay nedir, nasıl oluşur? Mavi dolunayın burçlara etkileri
Mavi Ay tutulması nereden, nasıl izlenir? Mavi Ay tutulması canlı izleme bilgileri
BDDK nedir? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetki alanları neler? BBDK’ya şikayet nereden yapılır?
Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri
Apple Watch 6 ne zaman çıkacak? Apple Watch 6 yenilikleri ve özellikleri
Konut kredisindeki faiz indirimleri sürecek mi? Faizler daha ne kadar düşer?
Bimde 17 Nisan – 24 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
Fiat Egea Sport fiyatları ne kadar? Aras Bulut İynemli'nin reklamında oynadığı Fiat Egea kaç para?
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini kim canlandırıyor? Batuhan Gelenler kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan nerelidir?
Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Gerçek adı ne? Orkun Huylu oynadığı diziler
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.