La Nina yılı ne demektir? La Nina anlamı

LA NİNA NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR

La Nina Güney Salınımları küresel bir atmosfer/okyanus olaylarıdır. Doğu Büyük Okyanusu yüzeyindeki suların sıcaklığının yarattığı büyük salınımlar ve bunların yol açmakta olduğu atmosferik olaylara verilen genel addır La Nina. İspanyolcada ise kelimenin anlamı; oğlan, velet ve küçük kız anlamına tekabül etmektedir.

La Nina özellikle güney yarımküreyi etkilemektedir. Bu etkilerin ilk öneği ise 1923 senesinde Sir Gilbert Thomas Walker adlı birey tarafından tespit edilmiştir.

La Nina, Psifik Okyanusu taraflarında yani ekvator olarak o bölgede, Endonezya taraflarında alışa gelmemiş bir şekilde sıcaklığı bulunan okyanus yüzeyi ile karakterize edilmiştir, yani sıcaklık alışa gelmedik şekilde yüksektir. El Nino ile karşı karşıya getirildiğinde ise Ekvatoral Pasifik bölgesinden Orta Amerika tarafına doğru alışa gelmemiş ölçüde soğuk okyanus suyu ile karakterize edilir.

Pasifik okyanusu bölgesinde yaşanmakta olan bu olaylar küresel bir şekilde iklimsel parametreleri üzerinde, yaşanacak olan yağışlar ve sel gibi etkenler üzerinde oldukça etkilidir. La Nina en güçlü meteorolojik etkiler ile birlikte, oluşmakta olduğu deniz bölgelerinin en yakınında bulunan çoğrafyalarda çok büyük etkilere sebep olmaktadır. Bu çeröevede kış zamanlarında yaşanan sıcaklar ABD’ nin güneydoğu taraflarında normalin üzerinde yani daha sıcak ve kuzeybatı tarafında ise normalden daha soğuk olacaktır.

LA NİNA SENESİNE GİRİŞ YAPMAKTAYIZ!

Profesör Doktor Orhan Şen(İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) yaptığı açıklamalar neticesi ile:

“Bu yıl yaşanacak olan sonbahar yağışları üzerinde bir gecikme gözlemleniyor. 1 Ekim bizim için su yılı(La Nina) başlangıcıdır. 1 Ekim’den şimdiki zamana kadar doğru düzgün bir yağış gözlemlenemedi, Eylül ayında da yağışlar düşüktü. Bu hafta ise yağışlar artık yavaş yavaş başlayacak, bunun beraberinde hava sıcaklarında düşüş görülecek ve yıldırımlı bir şekilde yağmur yağacak. Özellikle 31 Ekim tarihinde dikkatli olunması gerekiyor. Bu yağışların iklim krizlerinede etkisi büyüktür. Yağışların şiddetide çoğalacak.

Bu yıl La Nina senesidir. Bu da kuzey yarım kürede yağışların daha da az olacağını gösteriyor. Türkiye’ de ise biz artık yarı kurak iklime geçiş yaptık. Sellere yol açan yağışlar ile yoğun gök gürültülü havalar olmakta. Sene boyunca ise yalnız iki mevsime tanık oluyoruz artık. Marmara Bölgesinde ise herhangi bir dolu yağışı beklememekteyiz çünkü yer yüzeyi soğudu.”

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR ARTIYOR!

Her El Nino’ nun ardından La Nina dönemine geçiş yapıldığını söyleyen Şen;

“El Nino’ nun özelliği aşırı sıcaklıkla beraber yaşanan kuraklıktı, La Nina ise bunun tam tersi şeklinde etki etmekte. Böyle dönemler itibarında dünya genelinde sıcaklıklar düşecek ve yağışlar artacak.

La Nina 2011 senesinde dünyanın çeşitli yerlerinde etkili olmuştur, özellikle Doğu Asya taraflarında aşırı yağışlar ve seller meydana gelmiştir. Muhtemelen bu La Nina senesinde de aynı olaylar meydana gelecek. Ancak etkileri farklılık gösterebilir yani bazı ülkeler daha çok etkilenirken bazıları daha az etkilenecek.” Dedi.