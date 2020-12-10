KYK yurt yönetim memuru alımı başvuruları ne zaman? 2020 KYK personel alımı başvuru şartları

KYK, yurt yönetimi için düz memur alımı yapıyor. KYK memurluğu için başvuracak adayların, KPSS’den en az 60 puan alma şartına uymaları gerekiyor. KYK memurluğu için başvuru yapacak olan adaylar, personel alım ilanına dair başvuru şartları ve alım ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirler.

Aşağıdaki tabloda alım yapılacak şehirler ve kontenjanlar şöyle yayınlanmıştır:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yayınladığı, yurt yönetim memur alımı ilanına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak

Bu şartlara uyan adaylar yayınlanan ilana başvuruları, 28 Aralık 2020 (10:00) – 13 Ocak 2021 (17:00) tarihleri arasında yapabilecekler.