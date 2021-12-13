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KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bu nedenle öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtını bulmak üzere internete yöneldi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

13 Aralık 2021 Pazartesi 07:03
KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla beraber öğrenciler ‘’KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?’’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yurt ücretleri de netlik kazandı. Bunu göre en düşük yurt ücreti 376 TL’ye yükselirken, en yüksek yurt ücreti ise 820 TL’ye çıkarıldı. Ek yurt başvurularının ise önümüzdeki günlerde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresini kullanabilirler.


Son Güncelleme: 13.12.2021 07:03
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Anahtar Kelimeler:
KYK Yurt Başvuru SonuçlarıE-devletGençlik Ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu
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