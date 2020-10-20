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KYK ve Çiftçi Borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı?

KYK borcu bulunan milyonlarca öğrenci için sevindirici haber geldi. Güzel haber yalnızca öğrencilere değil çiftçilere de verildi. Borçların yapılandırılmasına yönelik adımlar atıldı...

20 Ekim 2020 Salı 03:34
KYK ve Çiftçi Borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı?
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Geçtiğimiz dönem içinde milyonlarca kişi tarafından araştırılan ve alınacak karar merakla beklenen KYK borçlarının yapılandırılması konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak yapılan açıklama kapsamında vergi ve yapılandırmanın gündeme alındığı, yakın bir süreç içinde prim ile vergi borçlarının yapılandırılacağı aktarıldı.

KYK Borçları da Yapılandırmaya Alınacak

Yapılandırma kapsamında açıklamanın yapılması ile birlikte gelen yeni habere göre KYK kredi borçlarının da bu yapılandırma bünyesine alınacağı bildirildi.

KYK Borçları Silinecek mi?


İntenet üzerinde dolanan iddialara bakıldığında KYK borçlarının silinmesine yönelik bir düşünce bulunmuyor. Yapılan açıklamalara göre borçların yalnızca yapılandırılacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından verilen talimat ardından yapılandırmaya yönelik çalışmaların başladığı ve AKP’li bürokratların yapılandırmayla ilgili bir paket ortaya koydukları aktarıldı.

KYK borçları ile çiftçi borçları için yeni bir düzenleme ortaya konacağı, borçların tamamıyla silinmeyecekleri ancak yapılandırılarak taksitlere bölünecekleri bildirildi.



Son Güncelleme: 20.10.2020 03:34
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Anahtar Kelimeler:
KYKBorçYapılandırmaDüzenleme
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