KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?

Kredi Yurtlar Kurumu 500 sözleşmeli personel alımı

bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmelialımı yapılacağı duyuruldu. Taşra teşkilatları ve yurt müdürlüklerinde görev verilecek 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihinde sona gelindi. Bakanlığı açtığı ilana başvuruda bulunmak için hazırlık yapan kişiler, son başvuru tarihi ve başvuru şartları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından intenet sitesinde duyurulan işe alım ilanında, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı baz alınarak Yurt Yönetim Personeli alınacağı belirtildi. KYK personel alımı adaylar başvurularını 4 Ocak 2021 – 20 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar gerçekleştirebilecek.