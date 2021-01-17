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KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında görevlendirilecek personel alımı için başvurular devam ediyor. İlana başvuru sağlayacak adaylar için son başvuru tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin bilgileri derledik.

17 Ocak 2021 Pazar 23:38
KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Taşra teşkilatları ve yurt müdürlüklerinde görev verilecek 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihinde sona gelindi. Bakanlığı açtığı ilana başvuruda bulunmak için hazırlık yapan kişiler, son başvuru tarihi ve başvuru şartları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Kredi Yurtlar Kurumu 500 sözleşmeli personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından intenet sitesinde duyurulan işe alım ilanında, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı baz alınarak Yurt Yönetim Personeli alınacağı belirtildi. KYK personel alımı adaylar başvurularını 4 Ocak 2021 – 20 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar gerçekleştirebilecek.

 


Son Güncelleme: 17.01.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıKYKKredi Yurtlar KurumuPersonel
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