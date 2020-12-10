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KYK KPSS 60 puan ile 63 şehre 500 memur alacak

KYK tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre KPSS'den 60 puan alan kadın - erkek Türkiye geneli toplam 500 personel alınacağı bilgisi pek çok kişiyi heyecanlandırdı. 63 şehirde yapılacak alımlar için vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı

10 Aralık 2020 Perşembe 22:30
KYK KPSS 60 puan ile 63 şehre 500 memur alacak
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Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre düşük KPSS puanına sahip kişiler ile ilgili alım yapılacak. KPSS’den 60 puan alanlar için geçerli olacak. 500 personel alımı yapılacağı duyurulurken 63 şehirde birden alımlar olacak.

KYK 500 personel alım başvuru şartları nelerdir?

KYK tarafından alınacak personeller için;

  • 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 4,5,6 ve 7 inci alt bentlerinden belirtilen şartları taşımak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  • 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibari ile 65 yaşından büyük olmamak,
  • Sosyal Güvenlik kurumundan emekli aylığı almamak, (Dul ve Yetim aylığı hariç),
  • Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
  • Tam Zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

KYK 500 personel alımları ne zaman?

Başvuruların 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacağı belirtilirken son başvuru tarihi 13 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvurular 28 Aralık tarihinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
KYK500 Personel63 şehir
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